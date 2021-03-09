День рождения Тараса Шевченко: самые малоизвестные факты о Кобзаре

Стихи украинского поэта переведены более чем на ста языках мира и даже на язык эсперанто.

В Черкассах "Кобзарю" Тараса Шевченко посвятили музей. При жизни поэта сборник переиздавали 4 раза. При СССР тираж "Кобзарю" насчитывал 8 миллионов копий.

При жизни Шевченко больше знали как художника, чем как поэта. Он был любимым учеником русского художника Карла Брюллова, который был представитель классицизма и романтизма.

В 1860 году Шевченко удостоился звания Академик гравировки Императорской Академии искусств за гравюру по картине Рембрандта "Притча о работниках на винограднике".

Картина Рембрандта "Притча о работниках на винограднике", 1637 год (фото: wikipedia.org)

Тарас Шевченко жил в Украине только 15 лет. В 14 лет он выехал из Украины вместе с помещиком Энгельгардтом, которому служил с детства.

У украинского поэта две могилы. Изначально его похоронили в Петербурге, но спустя два месяца перевезли Канев. Сейчас в Петербурге на месте захоронения находится памятный камень.

Любимый напиток Кобзаря - чай с ромом.

В 1975 году в честь Шевченко назвали один из кратеров на Меркурии. Диаметр данного кратера - 137 километров.

Во всем мире Шевченко установили 1384 памятника. При этом 1256 - находятся в Украине, 128 - в 35 странах мира.

Рост Тараса Шевченко - 1,64 м.

Самый большой портрет Шевченко составляет 500 кв. м. Он находится в Харькове на стене 17-этажного жилого дома по проезду Садовому, 30. Его внесли в Книгу рекордов.