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Янина Соколова в свой день рождения обратилась к украинцам: завтра может не быть

Новина українською → Одесса, Суббота 06 марта 2021 17:19
Янина Соколова в свой день рождения обратилась к украинцам: завтра может не быть Янина Соколова в Одессе обратился к украинцам (кадр из видео)
Автор: Lite

Популярная украинская ведущая, журналистка и актриса Янина Соколова празднует день рождения в Одессе. 6 марта ей исполняется 37 лет. По этому случаю она обратилась к украинцам с несколько необычной, как для такого праздника, просьбой.

Соответствующее видео, снятое на берегу моря, Соколова опубликовала на своей странице в Facebook.

"Не люблю свой день рождения. Слишком много внимания. Но сегодня замечательный солнечный день, я возле моря и день рождения не подбешивает как обычно. Мне 37. И я могу констатировать одно: пока ты жив, возможно все и ничего, ничего не окончательно!" - написала Янина, поблагодарив "за тысячи поздравлений".

Соколова при этом поблагодарила украинцев "за поддержку, веру и доверие".

"Это для меня очень ценно. Каждый год я стараюсь жить, чтобы приносить пользу своей стране и... быть счастливой. Пусть это видео вдохновит вас. Живите на полную. Ничего не бойтесь. Помните, что жизнь одна. И завтра может не быть. Поэтому прыгайте, а парашют откроется позже", - призвала Янина.

Кроме того, она попросила дарить подарки не ей, а "помочь тем, кому повезло меньше". Например, поддержать благотворительный фонд #ВАРТОЖИТИ, который был создан Соколовой и занимается помощью онкобольным людям.

"Небо отблагодарит. Проверено", - добавила Янина.

Янина Соколова обратилась к украинцам

Добавим, что пост Соколовой всего за два часа собрал сотни комментариев и тысячи просмотров и лайков.

Напомним, недавно Янина Соколова наехала на Оксану Марченко, назвав ее "малороссийской курицей с циничным нутром".

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