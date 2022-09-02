День рождения гривны: интересные факты об украинских деньгах и архивные фото

Сколько всего гривен?

По состоянию на 1 сентября 2022 года в наличном обороте Украины находятся наличные деньги на общую сумму 688 миллиардов гривен. В том числе банкнот на 682,7 миллиарда гривен - это 2,9 миллиарда штук, и монет на 5,3 миллиарда гривен - это 14,1 миллиарда штук.

"Следовательно, на одного жителя Украины приходится 72 банкноты и 166 платежных разменных и оборотных монет", - отметили в Нацбанке.

Производство гривен в Украине

В начале, после восстановления независимости в 90-х годах у Украины небыло собственного производства денег, поэтому первые банкноты гривны были заказаны и изготовлены заграницей, а именно в Канаде и Великобритании.

Эти деньги затем переправляли в Украину морским и воздушным путем, а спецоперация по доставке валюты в 1992-93 годах получила название "Украинский щит".

Позже, конечно, национальная валюта стала производиться в нашей стране полностью собственным современным и мощным украинским Банкнотно-монетным двором.

Между тем, отмечают в Нацбанке, не любая страна мира может похвастаться наличием собственного производства денежных знаков.

Как гривна пришла на смену карбованцу

Дату введения гривны постоянно откладывали. Вместо этого в Украине ходили купоно-карбованцы или просто купоны. То был период катастрофической гиперинфляции - только в 1993 году она составила 10156%, потому и количество нулей в купонах стремительно росло.

Обмен украинских карбованцев на гривну (банкноты и разменные монеты) продолжался со 2 по 16 сентября 1996 года (100 000 карбованцев меняли на 1 гривну). И только с 17 сентября 1996-го единственным средством платежа на территории Украины стала гривна.

Со 2 по 16 сентября 1996 года в Украине состоялась денежная реформа, в результате которой национальной валютой стала гривна (фото: bank.gov.ua)

"Поэтому всего за две недели гривна пришла в каждый город и село Украины, на все предприятия, заводы, фабрики, в магазины и кафе, появилась в каждом доме украинца", - вспоминают в НБУ.

Рост номинала и цифровая перспектива

Согласно указу президента "О денежной реформе в Украине" от 25 августа 1996 года, со 2 сентября в обращение были введены банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. Со временем менялся дизайн банкнот, вводились в оборот новые купюры.

Так появились банкноты 200, 500, и 1000 гривен, которая в настоящее время является самым крупным номиналом.

Банкнота номиналом в 1000 гривен образца 2019 года. Дата введения в обращение - 22 декабря 2021 (фото: bank.gov.ua)

Банкнота номиналом в 500 гривен образца 2015 года. Дата введения в обращение - 20 августа 2021 (фото: bank.gov.ua)

Банкнота номиналом в 200 гривен образца 2019 года. Дата введения в обращение - 19 ноября 2021 (фото: bank.gov.ua)

Добавим, что в перспективе уже виден и запуск электронной гривны. В Министерстве цифровой трансформации рассматривали возможность выплаты в качестве эксперимента в е-гривне зарплаты своим сотрудникам.

А вот как выглядели гривны в старину

Гривнами во времена Киевской Руси-Украины называли ошейное украшение, в VIII-IX веках при торговых операциях и оплате дани она использовалась как мера веса и счета. Позже, в разные исторические периоды слово "гривна" неоднократно меняло свое значение. Чеканку собственной валюты, златников и серебряников, основал киевский князь Владимир Великий. Эти монеты - первые государственные документы, сохранившие изображение трезубца - знака киевских князей.

Гривны времен Киевской Руси (фото: bank.gov.ua)

В отличие от стран Запада, которые начинали чеканку своих монет, копируя римские, с чужими портретами и надписями, златники и серебряники содержат исключительно древнерусские надписи и изображения своих князей.

Чеканку серебряных монет продолжили князи Святополк Окаянный, Ярослав и Олег Тмутараканский.

В XII-XIV веках Киевская Русь переживала период феодальной раздробленности, а чеканка монет прекратилась. Роль денег выполняли преимущественно серебряные слитки, называвшиеся "гривнами".

Гривны времен Киевской Руси (фото: bank.gov.ua)

Во времена национально-освободительной борьбы в 1917-1921 годах большое значение в развитии самостоятельного и суверенного Украинского государства имело внедрение национальной валюты и создание независимой банковской системы.

1 марта 1918 года Центральная Рада приняла закон о введении новой денежной единицы - гривны, которая делилась на 100 шагов и была равна 1/2 карбованца.

Купюра номиналом 100 гривен времен УНР (фото: bank.gov.ua)