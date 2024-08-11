День ретрограду та карми. Астролог дала прогноз на 11 серпня та назвала колір, який принесе щастя

Прогноз астропогоди на 11 серпня

Соловйова нагадала, що цього дня не варто починати важливі справи та планувати хірургічні або стоматологічні операції. Також варто перенести візит до перукаря. Відкладіть на інший день авантюри, далекі подорожі та серйозні переговори.

Врахуйте, що Меркурій і досі перебуває у ретроградній фазі. А тому не слід з'ясовувати стосунки з сусідами та іншими людьми.

Після 13:14 не можна проявляти егоїзм і негативні емоції, зазначає астролог. Цього дня настає період каяття, очищення душі та тіла. Саме тому буде корисним обдумати своє життя, згадати минуле.

"Легко реалізується накопичене за попередні сім днів. Добре підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. День сприяє активностям, пов'язаним з самопожертвою", - розповіла Соловйова.

"День справедливості, відданості, чесності, обов'язків. Допомагайте іншим, проявляйте милосердя", - додала вона.

Намагайтеся гармонізувати стосунки, приділіть увагу родині та дітям, хатній роботі. Ефективними будуть очищення приміщень вогнем свічок.

Гороскоп на 11 серпня (колаж: РБК-Україна)

Які сюрпризи готує нам ця неділя

"11 серпня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності", - розповіла Соловйова.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди", - радить вона.

Цього дня можна відвідати концерти та творчі заходи, займатися хобі. Також є декілька кольорів, які допоможуть збалансувати енергію Сонця.

"Використовуйте в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, символи соняшника та Лева, носіть прикраси із золота, поласуйте шматочками апельсина", - зазначила астролог.

"Класична квітка Сонця - соняшник, символ якого також буде доречним застосувати цього дня. Підвищать енергії "короля планет" зображення "короля тварин" - величного лева", - резюмувала вона.

