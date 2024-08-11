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День ретрограда и кармы. Астролог дала прогноз на 11 августа и назвала цвет, который принесет счастье

Главные запреты на 11 августа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В воскресенье, 11 августа, на нашу жизнь будут влиять ретроградный Меркурий и Солнце. Этот день будет интересным и насыщенным, к тому же энергию можно сбалансировать определенными цветами.

Астролог Катерина Соловьева эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) составила подробный прогноз на это воскресенье и рассказала, что запрещено делать, чтобы не пострадать от ретроградного Меркурия.

Прогноз астропогоды на 11 августа.

Соловьева напомнила, что в этот день не следует начинать важные дела и планировать хирургические или стоматологические операции. Также следует перенести визит к парикмахеру. Отложите на другой день авантюры, дальние поездки и серьезные переговоры.

Учтите, что Меркурий до сих пор находится в ретроградной фазе. Поэтому не следует выяснять отношения с соседями и другими людьми.

После 13:14 нельзя проявлять эгоизм и отрицательные эмоции, отмечает астролог. В этот день наступает период раскаяния, очищения души и тела. Именно поэтому будет полезно обдумать свою жизнь, вспомнить прошлое.

"Легко реализуется накопившееся за предыдущие семь дней. Хорошо подводить итоги и определять направления дальнейшего развития. День способствует активностям, связанным с самопожертвованием", - рассказала Соловьева.

"День справедливости, преданности, честности, обязанностей. Помогайте другим, проявляйте милосердие", - добавила она.

Старайтесь гармонизировать отношения, уделите внимание семье и детям, домашней работе. Эффективными будут очищения помещений огнем свечей.

Гороскоп на 11 августа (коллаж: РБК-Украина)

Какие сюрпризы готовит нам это воскресенье

"11 августа - день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - рассказала Соловьева.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения", - советует она.

В этот день можно посетить концерты и творческие мероприятия, заниматься хобби. Также есть несколько цветов, которые помогут сбалансировать энергию Солнца.

"Используйте в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подсолнуха и Льва, носите украшения из золота, полакомьтесь кусочками апельсина", - отметила астролог.

"Классический цветок Солнца - подсолнух, символ которого также будет уместным в этот день. Повысят энергии "короля планет" изображение "короля животных" - величественного льва", - резюмировала она.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака повезет на выходных.

Кроме того, уже появился Таро-гороскоп на 11 августа.

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