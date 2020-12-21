День пяти двоек: как повлияет на нас особенная дата 22.12.2020

День "пяти двоек", который нас ждет 22.12.2020, станет особенным для каждого из нас, ведь эта дата очень сильна не только энергетически, но и связана с рядом важных астрологических событий.

Так, астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, что нам принесет этот особенный период, пишет ТСН.

День зимнего солнцестояния

В эти дни происходит важное событие, которое наши предки называют "солнцеворотом". 21 декабря в полдень по киевскому времени произошло зимнее солнцестояние, когда наступил самый короткий день (8 часов) и самая длинная ночь (16 часов). В таком положении светило будет до 23 декабря, а затем длительность светового дня начнет увеличиваться.

Астролог говорит, что это энергетически очень сильное время, когда силы четырех стихий - огня, воды, земли и воздуха - соединяются в единое целое, благодаря чему можно, оставив в прошлом негатив, перейти в будущее налегке.

В этот день принято проводить духовные практики и загадывать желания, ведь мощный энергетический поток усиливает любую просьбу. Любые начинания и новые дела в это время будут просто обречены на успех.

Великое соединение Сатурна и Юпитера

Накануне этого дня, 21 декабря, также произойдет пик соединения Сатурна с Юпитером в знаке Водолея. В таком положении, когда на небосклоне два небесных тела визуально сольются в одно, будет длиться в течение трех недель.

Выглядеть это будет, как одна большая звезда - ее еще называют Вифлеемской или Рождественской. Именно такую видели волхвы, которые пришли на поклон к новорожденному Иисусу Христу.

Соединение такое происходит обычно раз в двадцать лет. Но нынешнее станет особенным - ведь две планеты сойдутся так близко, как почти 800 лет назад. Такое было 4 марта 1226 года.

Глобальные перемены в мире

Астрологи говорят, что эти события могут повлечь за собой серьезные перемены мирового масштаба. Так, 800 лет назад во время аналогичного события происходило активное расширение империи Чингисхана.

Если говорить о нынешней ситуации, то астрологи предполагают, что какая-то страна может начать мировую экспансию.

Также вероятны различные события - заговоры, революции, перевороты, которые могут изменить политический и экономический строй ряда государств. Кроме того, вероятно усиление экономического кризиса в мире.

Начало новой эпохи

Стихия Воздуха, в которой произойдет Великое соединение, сулит нам окончательный переход в цифровую эпоху. Собственно, мы и так в ней уже живем, но в ближайшем будущем тенденция будет лишь усиливаться, считают астрологи.

"Самое важное, что мы вступили в эту эру бесповоротно - пути назад уже быть не может. В результате мы обретем множество новых возможностей, о которых наши предки могли только мечтать, но многим придется и поступиться - например, люди, скорее всего, уже нигде и никогда не смогут сохранять анонимность", - считает астролог.

Ранее мы писали, как правильно провести ритуал в День зимнего солнцестояния, чтобы осуществить любое, даже самое заветное желание.

Также известный украинский астролог Арина Артуровна рассказала про особенный период, который повлияет на целые поколения.