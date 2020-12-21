День п'яти двійок: як вплине на нас особлива дата 22.12.2020

День "п'яти двійок", який нас чекає 22.12.2020, стане особливим для кожного з нас, адже ця дата дуже сильна не лише енергетично, а й пов'язана з рядом важливих астрологічних подій.

Так, астропсихолог Валентина Віттрок розповіла, що нам принесе цей особливий період, пише ТСН.

День зимового сонцестояння

У ці дні відбувається важлива подія, яку наші предки називають "сонцестояння". 21 грудня опівдні за київським часом відбулося зимове сонцестояння, коли настав найкоротший день (8 годин) і найдовша ніч (16 годин). У такому положенні світило буде до 23 грудня, а потім тривалість світлового дня почне збільшуватися.

Астролог каже, що це енергетично дуже сильний час, коли сили чотирьох стихій - вогню, води, землі і повітря - з'єднуються в єдине ціле, завдяки чому можна, залишивши в минулому негатив, перейти в майбутнє без зайвого грузу.

У цей день заведено проводити духовні практики й загадувати бажання, адже потужний енергетичний потік підсилює будь-яке прохання. Будь-які починання і нові справи в цей час будуть просто приречені на успіх.

Велике з'єднання Сатурна і Юпітера

Напередодні цього дня, 21 грудня, також відбудеться пік з'єднання Сатурна з Юпітером в знаку Водолія. В такому положенні, коли на небосхилі два небесних тіла візуально зіллються в одне, триватиме протягом трьох тижнів.

Виглядати це буде, як одна велика зірка - її ще називають Вифлеємською або Різдвяною. Саме таку бачили волхви, які прийшли на уклін до новонародженого Ісуса Христа.

З'єднання таке відбувається зазвичай раз на двадцять років. Але нинішній рік стане особливим - адже дві планети зійдуться так близько, як майже 800 років тому. Таке було 4 березня 1226 року.

Глобальні зміни у світі

Астрологи кажуть, що ці події можуть спричинити серйозні зміни світового масштабу. Так, 800 років тому під час аналогічної події відбувалося активне розширення імперії Чингісхана.

Якщо говорити про нинішню ситуацію, то астрологи передбачають, що якась країна може розпочати світову експансію.

Також можливі різні події - заговори, революції, перевороти, які можуть змінити політичний та економічний устрій ряду держав. Крім того, ймовірне посилення економічної кризи у світі.

Початок нової епохи

Стихія Повітря, в якій відбудеться Велике з'єднання, обіцяє нам остаточний перехід в цифрову епоху. Власне, ми і так в ній вже живемо, але в найближчому майбутньому тенденція буде лише посилюватися, вважають астрологи.

"Найважливіше, що ми вступили в цю еру безповоротно - шляху назад вже бути не може. В результаті ми отримаємо безліч нових можливостей, про які наші предки могли тільки мріяти, але багатьом доведеться поступитися - наприклад, люди, швидше за все, вже ніде і ніколи не зможуть зберігати анонімність", - вважає астролог.

Раніше ми писали, як правильно провести ритуал в День зимового сонцестояння, щоб здійснити будь-яке, навіть найзаповітніше бажання.

Також відомий український астролог Аріна Артуровна розповіла про особливий період, який вплине на цілі покоління.