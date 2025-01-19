День прозріння та гармонії. Астролог дала прогноз на 19 січня й сказала, чим особливий цей день

Прогноз астропогоди на 19 січня

"Можливі відвідування перукарні. Не перенапружуйте зір. Не бажано вживати м’ясні продукти. Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки. Енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння", - радить Соловйова.

"У цей день можна легко відкинути усі сумніви та піднятися на вищий ступінь розвитку. Долайте гординю, зарозумілість, буркотливість, диктаторство. 19 січня - день гармонії, преображення, перемоги над комплексами. Це серйозний період, його енергія потребує негайного виходу", - додала вона.

Цієї неділі також слід відмовитися від важливих рішень. Не починайте нові справи, а ще - не забувайте, що Марс все ще в ретрограді. Через це краще відмовитися від далеких подорожей.

Гороскоп на 19 січня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

19 січня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - нагадала астролог поради на такі дні.

"Краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - також попередила вона.