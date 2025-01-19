День прозрения и гармонии. Астролог дала прогноз на 19 января и сказала, чем особенный этот день

Прогноз астропогоды на 19 января

"Возможны посещения парикмахерской. Не перенапрягайте зрение, не желательно употреблять мясные продукты. Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги. Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения", - советует Соловьева.

"В этот день можно легко отбросить все сомнения и подняться на высшую ступень развития. Преодолевайте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство. 19 января - день гармонии, преображения, победы над комплексами. Это серьезный период, его энергия требует немедленного выхода", - добавила она.

В это воскресенье также следует отказаться от важных решений. Не начинайте новые дела, а еще - не забывайте, что Марс все еще в ретрограде. Из-за этого лучше отказаться от дальних путешествий.

Гороскоп на 19 января (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

19 января - день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - напомнила астролог советы на такие дни.

"Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнух, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами", - также предупредила она.