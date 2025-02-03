День пророчих снів. Астролог дала важливий прогноз на цей понеділок

Прогноз астропогоди на 3 лютого

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, особливо - з 12:19 до 24:00. Не бажано бути вдома та усамітнюватися. Будь-якому незадоволенню зараз не час. Настає період усамітнення, прийняття та смиренності, пасивності та споглядання", - радить Соловйова.

"Цього дня загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі й віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром. Займайтесь звичними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих. Упродовж дня вас будуть супроводжувати працелюбство та винахідливість. Цей понеділок - день значних зусиль і колективної праці", - додала вона.

Окрім цього, 3 лютого вам знадобляться зібраність і концентрація.Не треба уникати відповідальності. Астролог радить долати негатив.



Гороскоп на понеділок (ілюстративне фото: freepik.com)

Астрологічні лайфхаки на 3 лютого

Цей понеділок - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"3 лютого Місяць буде в знаку Овна - нейтральному для себе положенні. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - радить астролог.

Окрім цього, 3 лютого, 07:40 до 09:19 (за київським часом) Місяць буде у королівському градусі Овну. А ці градуси, нагадала Соловйова, створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям.

"Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості, аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - зазначила експерт.

Також варто врахувати, що цього дня настане період, коли Місяці опиниться в руйнівному градусі Овну. Це станеться з 16:04 до 17:44 (за київським часом).

"Це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку. А ще - він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри", - нагадала астролог.

"В Овні цей градус дає багато ворогів, поразку, перепони, пастки, заздрість, лицемірство, нахабство, злісність, окультні здібності, підступність, мстивість, нестійкість характеру, слабку волю, збитки, неприємності, погані звички та погані компанії", - додала вона.

Саме тому Соловйова не радить призначати на цей період (з 16:04 до 17:44) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця.