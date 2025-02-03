День пророческих снов. Астролог дала важный прогноз на этот понедельник

Прогноз астропогоды на 3 февраля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, особенно - с 12:19 до 24:00. Не желательно быть дома и уединяться. Любому недовольству сейчас не время. Наступает период уединения, принятия и смирения, пассивности и созерцания", - советует Соловьева.

"В этот день обостряются чувствительность, интуиция, могут присниться пророческие и вещие сны, а многочисленные предчувствия могут реализоваться вскоре. Занимайтесь привычными делами, не жалуйтесь на жизнь, обстоятельства или окружающих. В течение дня вам будут сопутствовать трудолюбие и изобретательность. Этот понедельник - день значительных усилий и коллективного труда", - добавила она.

Кроме этого, 3 февраля вам понадобятся собранность и концентрация, не нужно избегать ответственности. Астролог советует преодолевать негатив.



Гороскоп на понедельник (иллюстративное фото: freepik.com)

Астрологические лайфхаки на 3 февраля

Этот понедельник - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"3 февраля Луна будет в знаке Овна - нейтральном для себя положении. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует астролог.

Кроме этого, 3 февраля, 07:40 до 09:19 (по киевскому времени) Луна будет в королевском градусе Овна. А эти градусы, напомнила Соловьева, создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью.

"Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - отметила эксперт.

Также стоит учесть, что в этот день наступит период, когда Луна окажется в разрушительном градусе Овна. Это произойдет с 16:04 до 17:44 (по киевскому времени).

"Это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку. А еще - он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию", - напомнила астролог.

"В Овне этот градус дает много врагов, поражение, преграды, ловушки, зависть, лицемерие, наглость, злобность, оккультные способности, коварство, мстительность, неустойчивость характера, слабую волю, убытки, неприятности, плохие привычки и плохие компании", - добавила она.

Именно поэтому Соловьева не советует назначать на этот период (с 16:04 до 17:44) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны.