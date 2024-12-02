День пробудження інтуїції. Астропрогноз на 2 грудня, який колір стане "магнітом" для успіху

Цей понеділок стане днем загостреної інтуїції. Окрім цього, планувати справи на 2 грудня варто з урахуванням того, що одразу дві планети будуть у ретроградній фазі.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на цей понеділок і назвала головні поради, до яких варто дослухатися.

Прогноз астропогоди на 2 грудня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, далеких подорожей та мандрівок", - попередила Соловйова.

Окрім цього, не забувайте про ретроградність Меркурія. Через це не плануйте на цей день важливі справи та переговори. Але це не все. У тіньовому ретро періоді перебуватиме ще й Марс.

Тому не варто починати нові справи, відправлятися у подорожі та перенавантажувати себе на роботі.

"Можна продовжувати планувати, розробляти стратегії, тактики, накопичувати сили. У цей період загострюється інтуїція: за відчуттями можна легше, ніж зазвичай, визначити, з ким варто спілкуватися, а з ким ні, яка їжа корисна, а яка - ні", - радить астролог.

"Проявіть щедрість: робіть подарунки, займайтесь благодійністю. Можна давати гроші у борг", - додала вона.

Гороскоп на 2 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

2 грудня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"До 17:49 Місяць буде у Стрільці, цей період сприятливий для тих, чия діяльність пов’язана з законодавством і правом, юриспруденцією та зовнішньою політикою, педагогікою та комерцією, наукою та усім, що має іноземне походження", - зауважила Соловйова.

"А з 17:49 до 23:09 Місяць буде без курсу, тому на цей час краще не призначати справи, пов’язані зі сферами відповідальності нічного світила. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - резюмувала вона.