Понеділок стане початком важливого періоду для цих знаків Зодіаку. На кого чекає нове життя

Риби

Не відкладайте на потім свої плани та мрії. Починайте жити і насолоджуватися тим, що ви вже маєте, а також докладайте всіх зусиль, щоб досягти чогось нового. У понеділок ви отримаєте важливий знак і зможете зробити неймовірний ривок.

Близнюки

Карти Таро обіцяють вам фантастичний понеділок. Цього дня вам не доведеться думати про погане, адже проблеми та невдачі обійдуть вас стороною. Ви зможете втілити в життя свої найсміливіші цілі, а тому хапайтеся за цей шанс і обов'язково скористайтеся ним.

Скорпіон

Подумайте, чи ви задоволені своїм життям? І якщо ви розумієте, що не завжди домагаєтеся бажаного - знайдіть причину невдач. У понеділок ви зможете почату неймовірний розділ свого життя, однак для початку треба виправити помилки, відлуння яких тягнеться за вами з минулого.

Діва

Таро-гороскоп на 2 грудня судить вам чудові новини. Ви вже ось-ось почнете нове життя, в якому не буде місця проблемам, смутку та негативу. Сміливо спалюйте мости та рухайтеся вперед, у вас все вийде.