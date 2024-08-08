День проблем та зруйнованих планів. Астролог пояснила, на що чекати від 8 серпня: важливі поради

8 серпня, у цей четвер, Місяць може зруйнувати чимало планів. Втім, не все так погано.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що заборонено робити цього дня та на які сюрпризи чекати.

Прогноз астропогоди на 8 серпня

Настає несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань.

Через ретроградність Меркурія, радить Соловйова, не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, проведення важливих платежів.

Не варто голодувати. Після 14:35 можливі відвідування перукарні.

Цей день - вдалий момент для обрання мети, вірності принципам, трансформації, засвоєння інформації та нових знань.

Поради на четвер такі:

треба активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання

творчий день, коли можна планувати, аналізувати, корегувати кардинальні зміни у житті, які пов’язані з перспективами та можливостями в особистому та соціальному житті

усе розпочате у цей день повинно отримати свою завершеність

сприятливий час для людей, які знаходяться у скрутному становищі

допомагайте іншим, виявляйте благородство

дослухайтесь до інтуїції, відстежуйте негативні думки, звільняйтесь від залежностей

корисно вживати молочні продукти, відвідувати баню, сауну.

Гороскоп на 8 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Чим особливий цей день

8 серпня триватиме період "панування" Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках.

"Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом", - розповіла астролог.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання", - також додала вона.

Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - радить Соловйова.

Втім, 8 серпня можна розширити свої знання з релігії, філософії, прослухати семінар, познайомитися з книгою на цю тему від авторитетного автора.

Що заборонено робити 8 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астроцікавинки на четвер

"8-го серпня, з 12:32 до 14:33 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Терезів️", - каже астролог.

"Також 8-го серпня Марс, планета активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати, буде у руйнівному градусі Близнюків", - зазначила вона.

Руйнівний градус – це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку.

Ба більше, цей градус притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

Головні поради на четвер (ілюстрація: freepik.com)

"У Терезах цей градус дає подвійну характеристику: руйнування та відновлення. Можлива велика небезпека через невміння відрізняти поняття добра та зла. Це градус суду та засудження, дає погану славу та втрату популярності", - попередила Соловйова.

Саме тому 8 серпня можуть руйнуватись зв'язки людини, відбуватися катастрофи після піднесення. Не призначайте на цей період важливих справ, пов'язаних зі сферою відповідальності Місяця, пояснила астролог.

У Близнюках️ цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат, збочення. У медичній астрології з цим градусом пов'язана вегетативна нервова система, будь-якого роду ураження нервової системи та ослаблений зір.

Врахуйте наступне:

не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри, будьте обережними у виборі друзів

не потурайте собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося

не ставте себе у залежність від оточуючих

не підлаштовуйтесь під інших.

Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку.