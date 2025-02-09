День подарунків та примирення. Астролог сказала, що треба робити цієї неділі

Прогноз астропогоди на 9 лютого

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Утримайтесь від сексуальних контактів. До 13:11 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень, доба до цього часу - один з найбільш енергетично потужних періодів", - розповіла Соловйова.

"Не проявляйте негатив: після сварки буде важко примиритися. Уникайте проявів жалю до себе: можна застрягти надовго у цьому стані. Не бажані навантаження на серцево-судинну систему. Після 13:11 - день включення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями. Настане період усамітнення, поблажливості, альтруїзму", - додала вона.

Ця неділя - день рівноваги, гармонії, гостинності, щедрості, оптимізму. Настає сприятливий час для творчості. А добрі помисли безперешкодно досягають своєї мети.

"Проявляйте милосердя, співчуття, робіть подарунки, займатись благодійністю, виконуйте прохання інших та звертайтеся з ними до оточуючих. Підбивайте підсумки, залиште у спокої службову запопадливість. Ефективно проводити очищення організму", - радить астролог.



Гороскоп на 9 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

Символічним управителем 9 лютого, розповіла Соловйова, є Сонце. І якщо ви хочете збалансувати загальний фон цієї доби, відмовтеся від нових справ, які стосуються дії денного світила.

Йдеться про дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Втім, цього дня можна відвідувати концерти, шоу, вистави.

"Можна підсилити сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), носити прикраси із золота, поласувати апельсинами", - зазначила Соловйова.