День подарков и примирения. Астролог сказала, что нужно делать в это воскресенье

Прогноз астропогоды на 9 февраля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Воздержитесь от сексуальных контактов. До 13:11 не надо планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок, сутки до этого времени - один из самых энергетически мощных периодов", - рассказала Соловьева.

"Не проявляйте негатив: после ссоры будет трудно примириться. Избегайте проявлений жалости к себе: можно застрять надолго в этом состоянии. Не желательны нагрузки на сердечно-сосудистую систему. После 13:11 - день включения энергии любви, очищения мыслей, победы мудрости над умом и эмоциями. Наступит период уединения, снисхождения, альтруизма", - добавила она.

Это воскресенье - день равновесия, гармонии, гостеприимства, щедрости, оптимизма. Наступает благоприятное время для творчества. А добрые помыслы беспрепятственно достигают своей цели.

"Проявляйте милосердие, сострадание, делайте подарки, занимайтесь благотворительностью, выполняйте просьбы других и обращайтесь с ними к окружающим. Подводите итоги, оставьте в покое служебное рвение. Эффективно проводить очищение организма", - советует астролог.



Гороскоп на 9 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

Символическим управителем 9 февраля, рассказала Соловьева, является Солнце. И если вы хотите сбалансировать общий фон этих суток, откажитесь от новых дел, которые касаются действия дневного светила.

Речь идет о досуге с детьми, разнообразных развлекательных и азартных играх, выступлениях перед аудиторией, романтических приключениях. Впрочем, в этот день можно посещать концерты, шоу, спектакли.

"Можно усилить солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, применяя символы дневного светила (подсолнух, лев), носить украшения из золота, полакомиться апельсинами", - отметила Соловьева.