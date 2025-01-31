День подарунків та "малого щастя" Венери. Що обіцяє астропрогноз на п'ятницю, 31 січня

Прогноз астропогоди на 31 січня

"Удача буде на боці тих, хто глибоко вірить у свій успіх. День активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей. Пасивність може призвести до розвитку недовірливості, підозрілості та підступності", - розповіла Соловйова.

"Невикористана енергія може зашкодити здоров’ю. Ця п'ятниця - період справедливості та вдячності. Не зайвими будуть спілкування, відпочинок, робіть цього дня подарунки. Вдалий час для апеляцій, судових рішень", - додала вона.

Окрім цього, астролог радить утриматися від відвідування перукарні та різноманітних втручань (астрологічних та стоматологічних).



Гороскоп на п'ятницю (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на 31 січня

Ця п'ятниця - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею", - нагадала Соловйова.

Якщо ви хочете збалансувати дію Венери та її "мале щастя", носіть цього дня одяг та прикраси рожевого кольору або ж з шовку. Також можна оточити себе живими квітами.