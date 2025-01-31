День подарков и "малого счастья" Венеры. Что обещает астропрогноз на пятницу, 31 января

Прогноз астропогоды на 31 января

"Удача будет на стороне тех, кто глубоко верит в свой успех. День активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств. Пассивность может привести к развитию мнительности, подозрительности и коварству", - рассказала Соловьева.

"Неиспользованная энергия может навредить здоровью. Эта пятница - период справедливости и благодарности. Не лишними будут общение, отдых, делайте в этот день подарки. Удачное время для апелляций, судебных решений", - добавила она.

Кроме этого, астролог советует воздержаться от посещения парикмахерской и различных вмешательств (астрологических и стоматологических).



Гороскоп на пятницу (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на 31 января

Эта пятница - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: крупные финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - напомнила Соловьева.

Если вы хотите сбалансировать действие Венеры и ее "малое счастье", носите в этот день одежду и украшения розового цвета или из шелка. Также можно окружить себя живыми цветами.