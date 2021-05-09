День победы над нацизмом 9 мая: яркие поздравления в открытках и стихах с большим праздником
9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, и в 2021 году празднуется 76-я годовщина победы над "коричневой чумой".
Праздничные мероприятия в Украине пройдут без парадов военной техники и пышных торжеств, как это происходит в некоторых странах постсоветского пространства. Но это не умаляет дань огромного уважения перед великим героизмом и подвигам наших предков, благодаря которым и была добыта грандиозная победа.
Поздравления с этим важным событием в стихах, открытках, картинках и прозе, которые мы собрали для вас, помогут поздравить ветеранов, родных и близких, друзей и коллег.
Поздравления с 9 мая в День победы над нацизмом в открытках, прозе и стихах
С Днем победы!
Поклон ветеранам,
Что сумели нам мир подарить,
Мы гордимся их подвигом славным,
Их всю жизнь будем помнить и чтить.
И зажгутся огни обелисков,
Расцветут маки в дальних краях,
Словно в память о славных солдатах,
Что погибли в кровавых боях...
***
Все мы помним: это праздник,
Грустный самый, но родной,
Подарил он людям счастье,
Ей, ему, и нам с тобой.
Каждому желаю мира,
Неба, света и добра,
Чтобы жизнь была прекрасна,
Завтра - лучше, чем вчера!
***
***
С великим праздником победы
Я поздравляю нынче Вас.
Далась огромною ценою
Она тем, кто погиб за нас.
Пусть же угаснут все конфликты,
Войны сойдут с лица земли.
Чтоб Ваши дети без опаски
К лучшему будущему шли.
Всем на планете я желаю
Под светлым небом долго жить,
Пусть никогда Вам не придется
За это жизнью заплатить.
***
С Днем победы над нацизмом! Желаю, чтобы на нашей планете был мир и покой, а в наших сердцах - надежда и радость. И пусть великие подвиги наших дедов не будут забыты. Желаю здоровья, любви, счастья и ярких красок жизни!
***
***
Блестят слезинки на глазах,
Мелькает седина в висках.
Нам жизнь спасали ветераны,
Сквозь боль и горечь, страх и раны.
И Вас с великим днем победы,
От всего сердца поздравляю.
Хочу за жизнь сказать спасибо,
Здоровья крепкого желаю!
***
Великий праздник - День победы -
Мы отмечаем каждый май.
Спасибо скажем нашим дедам.
Здоровья, Господи, им дай.
Как хорошо, что мы все живы,
Звучит везде пусть детский смех.
Желаю много дней счастливых,
Исчезнут беды пусть у всех.
***
День, когда слов не хватает и эмоции переполняют до слез, когда сердце сжимается при упоминании о великих событиях, о великой победе! Хочется пожелать светлого спокойного неба и чтобы память сохраняла важность этого дня!
***
***
Уж давно отгремела война,
Снова синее небо над нами.
Только память о прошлом жива,
Эту боль не забыть нам с годами.
Не забыть молодых тех ребят,
Что победу для нас приближали.
Не имея дороги назад,
Лишь вперед под обстрелом бежали.
С Днем победы! Пусть птицы поют,
Пусть планета пестреет цветами.
Небосклон разукрасит салют
В честь героев, что нынче не с нами!
***
Поздравляю с этим великим и радостным днем - с Днем победы. Желаю, чтобы всегда в твоей жизни был мир и достаток, чтобы близкие улыбались и не болели, чтобы сердце твое помнило ту историю и гордилось подвигами дедов. Счастья и майских теплых надежд.
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Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых - с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
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От всей души поздравляю с Днем победы и хочу пожелать жить счастливо на этой планете, храня в сердце гордость и благодарность за мир и покой. Пусть не будет места для войны, пусть каждый рассвет приносит только радость и любовь!
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Напомним, ране Владимир Вятрович рассказал, что украинцы привыкли отмечать и 8, и 9 мая.