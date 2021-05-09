День победы над нацизмом 9 мая: яркие поздравления в открытках и стихах с большим праздником

9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, и в 2021 году празднуется 76-я годовщина победы над "коричневой чумой".

Праздничные мероприятия в Украине пройдут без парадов военной техники и пышных торжеств, как это происходит в некоторых странах постсоветского пространства. Но это не умаляет дань огромного уважения перед великим героизмом и подвигам наших предков, благодаря которым и была добыта грандиозная победа.

Поздравления с этим важным событием в стихах, открытках, картинках и прозе, которые мы собрали для вас, помогут поздравить ветеранов, родных и близких, друзей и коллег.

Поздравления с 9 мая в День победы над нацизмом в открытках, прозе и стихах

С Днем победы!

Поклон ветеранам,

Что сумели нам мир подарить,

Мы гордимся их подвигом славным,

Их всю жизнь будем помнить и чтить.

И зажгутся огни обелисков,

Расцветут маки в дальних краях,

Словно в память о славных солдатах,

Что погибли в кровавых боях...

***

Все мы помним: это праздник,

Грустный самый, но родной,

Подарил он людям счастье,

Ей, ему, и нам с тобой.

Каждому желаю мира,

Неба, света и добра,

Чтобы жизнь была прекрасна,

Завтра - лучше, чем вчера!

***

***

С великим праздником победы

Я поздравляю нынче Вас.

Далась огромною ценою

Она тем, кто погиб за нас.

Пусть же угаснут все конфликты,

Войны сойдут с лица земли.

Чтоб Ваши дети без опаски

К лучшему будущему шли.

Всем на планете я желаю

Под светлым небом долго жить,

Пусть никогда Вам не придется

За это жизнью заплатить.

***

С Днем победы над нацизмом! Желаю, чтобы на нашей планете был мир и покой, а в наших сердцах - надежда и радость. И пусть великие подвиги наших дедов не будут забыты. Желаю здоровья, любви, счастья и ярких красок жизни!

***

***

Блестят слезинки на глазах,

Мелькает седина в висках.

Нам жизнь спасали ветераны,

Сквозь боль и горечь, страх и раны.

И Вас с великим днем победы,

От всего сердца поздравляю.

Хочу за жизнь сказать спасибо,

Здоровья крепкого желаю!

***

Великий праздник - День победы -

Мы отмечаем каждый май.

Спасибо скажем нашим дедам.

Здоровья, Господи, им дай.

Как хорошо, что мы все живы,

Звучит везде пусть детский смех.

Желаю много дней счастливых,

Исчезнут беды пусть у всех.

***

День, когда слов не хватает и эмоции переполняют до слез, когда сердце сжимается при упоминании о великих событиях, о великой победе! Хочется пожелать светлого спокойного неба и чтобы память сохраняла важность этого дня!

***

***

Уж давно отгремела война,

Снова синее небо над нами.

Только память о прошлом жива,

Эту боль не забыть нам с годами.

Не забыть молодых тех ребят,

Что победу для нас приближали.

Не имея дороги назад,

Лишь вперед под обстрелом бежали.

С Днем победы! Пусть птицы поют,

Пусть планета пестреет цветами.

Небосклон разукрасит салют

В честь героев, что нынче не с нами!

***

Поздравляю с этим великим и радостным днем - с Днем победы. Желаю, чтобы всегда в твоей жизни был мир и достаток, чтобы близкие улыбались и не болели, чтобы сердце твое помнило ту историю и гордилось подвигами дедов. Счастья и майских теплых надежд.

***

***

Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.

Родных, любимых - с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

***

От всей души поздравляю с Днем победы и хочу пожелать жить счастливо на этой планете, храня в сердце гордость и благодарность за мир и покой. Пусть не будет места для войны, пусть каждый рассвет приносит только радость и любовь!

***