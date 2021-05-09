День перемоги над нацизмом 9 травня: яскраві привітання у листівках і віршах з великим святом
9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, і в 2021 році святкується 76-а річниця перемоги над "коричневою чумою".
Святкові заходи в Україні пройдуть без парадів військової техніки та пишних урочистостей, як це відбувається в деяких країнах пострадянського простору. Але це не применшує данину величезної поваги перед великим героїзмом і подвигам наших предків, завдяки яким і була здобута грандіозна перемога.
Привітання з цією важливою подією у віршах, листівках, картинках і прозі, які ми зібрали для вас, допоможуть привітати ветеранів, рідних і близьких, друзів і колег.
Привітання з 9 травня в День Перемоги над нацизмом у листівках, прозі та віршах
Квіти - на граніті, на броні.
Сонце усміхається мені.
Поруч з ветеранами стою,
Наче клятву пам’яті даю.
Ветерани в світлій сивині
А на грудях сяють ордени.
Пам'ять серця…
Пам'ять сивини…
Пам'ять тих, що
Не прийшли з війни,
Пам'ять - наче квіти на броні…
Сонце усміхається мені.
***
Вже стільки років, стільки зим,
Як відійшла війна кривава,
Вони ж лежать на полі слави,
Уклін вам, мертвим і живим!
Спасибі вам, сивоголові,
Вітчизни-матері сини!
Немає правди у війни,
Бо правда - в мирі та любові!
***
***
Яку війну, які шляхи-дороги
Пройшли колись ви!.. Шана - на віки!
Спасибі, рідні, вам за Перемогу,
Низький уклін, шановні вояки!
***
З Днем перемоги над нацизмом! Бажаю, щоб на нашій планеті був мир і спокій, а в наших серцях - надія і радість. І нехай великі подвиги наших дідів не будуть забуті. Бажаю здоров'я, любові, щастя і яскравих фарб життя!
***
***
І живуть у пам’яті народу
Його вірні дочки і сини,
Ті, що не вернулися з походів
Грізної, великої війни.
Їх життя, їх помисли високі,
Котрим не судилось розцвісти,
Закликають мир ясний і спокій,
Як зіницю ока, берегти.
***
Ми завжди пам'ятаємо про вас -
Над нами спокій неба чистий.
З Днем перемоги раді привітати вас
В момент такий цей урочистий!
***
День, коли слів не вистачає та емоції переповнюють до сліз, коли серце стискається при згадці про великі події, про Велику Перемогу! Хочеться побажати світлого спокійного неба і щоб пам'ять зберігала важливість цього дня!
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Це святе травневе свято
Треба серцем відчувати!
Придивись: в старих солдат
Сльози радощів блищать!
Хай завжди в усьому світі
Буде мир і щастя дітям,
Бо народжені вони
Для життя, а не війни.
***
Вітаю з цим великим і радісним днем - з Днем Перемоги. Бажаю, щоб завжди у твоєму житті був мир і достаток, щоб близькі посміхалися і не хворіли, щоб серце твоє пам'ятало ту історію і пишалося подвигами дідів. Щастя і травневих теплих надій.
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***
Довгождана Перемога
Нас високо підняла,
Показала нам дорогу
І надію нам дала.
Темні сили ми розбили,
І здолали страшний гніт,
Перемога нам відкрила
Гарний і яскравий світ.
Спрямувала наші сили
На війну супроти зла,
Щоб росла і багатіла
Наша рідная земля.
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Від щирого серця вітаю З Днем Перемоги і хочу побажати жити щасливо на цій планеті, зберігаючи в серці гордість і подяку за мир і спокій. Нехай не буде місця для війни, нехай кожен світанок приносить тільки радість і любов!
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Нагадаємо, рані Володимир В'ятрович розповів, що українці звикли відзначати і 8, і 9 травня.