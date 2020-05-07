День памяти и День победы: когда праздновать и чем отличаются эти даты

День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая в Украине празднуют в этом году в условиях карантина из-за коронавируса. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране правительство решило не проводить массовые мероприятия на 8-9 мая.

Праздник День памяти и примирения в 2020-м выпадает на пятницу, и эта дата в календарях не является официальным выходным днем - многие предприятия будут работать просто по графику короткого дня.

В то же время День победы над нацизмом 9 мая в Украине будет праздничным, и так как сейчас он приходится на субботу, то дополнительным выходным будет понедельник, 11 мая.

Чем отличаются День памяти и примирения и День победы

Во многих странах мира днем окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне называют именно 8 мая 1945 года. Тогда в 23:01 (по Берлину) Антигитлеровская коалиция ратифицировала "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии, и уже в этот день во многих городах Европы и Америки начались массовые празднования. Сам же Акт военной капитуляции Германии был подписан 7 мая.

По требованию руководства СССР, 8 мая 1945 года в 22:43 по среднеевропейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому), в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии". По своей сути он подтвердил аналогичный документ, подписанный днем ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня - 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому).

К 60-му юбилею Победы во Второй мировой войне в 2004 году Генассамблея ООН приняла Резолюцию об установлении Дней памяти и примирения 8 и 9 мая в честь героев, отдавших свои жизни в борьбе с нацистской Германией в 1939-1945 гг. Всем странам в составе организации было предложено в один или оба из этих дней проводить мемориальные мероприятия и почитать жертв Второй мировой войны. При этом, Резолюцией признается, что каждое государство может также устанавливать свои Дни Победы и освобождения.

Украина в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации приняла решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

При этом у украинцев появилась еще одна памятная дата - с 2015-го каждое 8 мая в нашей стране отмечают День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны.

Как празднуют в Украине День памяти 8 мая и День победы 9 мая, какие символы

Символом праздника День памяти и примирения является красный мак. Этот цветок - памятный знак жертв военных и гражданских конфликтов, отображение кровавого следа от выстрела.

Цветы красного мака изначально были символом трагических событий Первой мировой войны, и воспевались в стихотворении "На полях Фландрии" канадца Джона Маккрея.

В 2014 году красный мак и слоган "Ніколи знову" стали использоваться в Украине во время празднования Дня победы во Второй мировой войне.

Ко Дню памяти и примирения обычно приурочены мемориальные мероприятия, церемонии возложения цветов, встречи с ветеранами. Акция "Первая минута мира" проходит ежегодно в городах Украины 8 мая в 23:01.

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая украинцы также поздравляют ветеранов, в городах проходят праздничные мероприятия по случаю праздника, возложения цветов на Аллеях славы и к памятникам. При этом в силу закона о декоммунизации советская символика запрещена (с начала российско-украинской войны в 2014 году "георгиевские ленты" стали широко использовать оккупанты и сепаратисты). Также в разных городах Украины массовые мероприятия под названием "Бессмертный полк" 9 мая не редко сопровождаются провокациями и конфликтами.

Ранее мы писали, что россияне эпично оконфузились с поздравлением с Днем победы, разместив постер с солдатом, воевавшим на стороне нацистов.