День пам’яті жертв Голокосту: питання документації трагедій у музеї "Голоси мирних"

У музеї "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова є чимало матеріалів, присвячених документації пам’яті про цю трагедію - і паралелям між гітлерівською та путінською історією.

Директор Державного музею Аушвіц-Біркенау і президент Фундації Аушвіц-Біркенау, історик, громадський діяч Пйотр Цивінський підкреслює, що для України сьогодні вкрай важливо збирати якомога більше свідчень про війну РФ проти України.

"Не аналізувати одразу, а шукати шляхи для збору і, головне - збереження інформації. Наявність багатьох даних з війни є надважливим з точки зору історії. Дуже важливо не втратити ці матеріали. Зараз є можливість зробити найбільший воєнний архів за всю історію людства", - розповів Пйотр Цивінський під час "Форуму усної історії України", який організував музей "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова.

За словами історика, проєкт, що фіксує розповіді про пережите під час війни, вкрай важливий не лише для історії, а і для самих людей. Адже наступним поколінням важливо почути про своїх бабусь і дідусів, зрозуміти, що насправді сталося з їхніми родинами.

"Зазвичай людина, яка пережила трагедію, з самого початку хоче нею поділитися, а потім впадає у період тиші, після якого починає заново вчитися жити - уже з цією травмою. Варто враховувати ці етапи, збираючи дані", - зазначив доктор Цивінський.

Він підкреслює, що події Голокосту задокументовані не повною мірою. Зокрема, історикам зараз дуже бракує наративів від солдатів СС чи Гестапо.

"Вважаю, що те, що Україні дуже потрібно - це записи полонених. Щоб вони сказали, чим їх мотивували, що вони тоді думали. Це подається в медіа дуже побіжно. Але це дуже важлива інформація, яка відіграє гігантську роль в майбутньому аналізі", - говорить пан Пйотр.

Більше читайте і слухайте в інтерв’ю Пйотра Цивінського за посиланням.

Музей «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.

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