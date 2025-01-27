День памяти жертв Холокоста: вопросы документации трагедий в музее "Голоса мирных"

В музее "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова есть немало материалов, посвященных документации памяти об этой трагедии - и параллелям между гитлеровской и путинской историей.

Директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау и президент Фонда Аушвиц-Биркенау, историк, общественный деятель Петр Цивинский подчеркивает, что для Украины сегодня крайне важно собирать как можно больше свидетельств о войне РФ против Украины.

"Не анализировать сразу, а искать пути для сбора и, главное - сохранения информации. Наличие многих данных с войны является сверхважным с точки зрения истории. Очень важно не потерять эти материалы. Сейчас есть возможность сделать самый большой военный архив за всю историю человечества", - рассказал Петр Цивинский во время "Форума устной истории Украины", который организовал музей "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова.

По словам историка, проект, фиксирующий рассказы о пережитом во время войны, крайне важен не только для истории, но и для самих людей. Ведь следующим поколениям важно услышать о своих бабушках и дедушках, понять, что на самом деле произошло с их семьями.

"Обычно человек, переживший трагедию, с самого начала хочет ею поделиться, а потом впадает в период тишины, после которого начинает заново учиться жить - уже с этой травмой. Стоит учитывать эти этапы, собирая данные", - отметил доктор Цывинский.

Он подчеркивает, что события Холокоста задокументированы не в полной мере. В частности, историкам сейчас очень не хватает нарративов от солдат СС или Гестапо.

"Считаю, что то, что Украине очень нужно - это записи пленных. Чтобы они сказали, чем их мотивировали, что они тогда думали. Это подается в медиа очень бегло. Но это очень важная информация, которая играет гигантскую роль в будущем анализе", - говорит господин Петр.

Больше читайте и слушайте в интервью Пйотра Цивинского по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

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