День пам'яті жертв Голодомору. Які держави визнали його геноцидом українського народу

Щороку кожної четвертої суботи листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодомору. У 2023 році ця дата припадає на 25 листопада. Історія України налічує три акти геноциду. Усі з них влаштувала радянська влада для того, аби знищити українців як націю. У міжнародній політиці дуже важливо, щоб держави світу визнали голодомори актами геноциду українського народу.

Як в Україні та світі визнавали Голодомор геноцидом

У 2003 році Верховна Рада визнала Голодомор актом геноциду, проте офіційної постанови не було подано. Тому фактично визнання не мало жодної юридичної сили.

Пізніше, у 2006 році, ВРУ ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні". У ньому йдеться якраз про те, що події 1932-1933 років є геноцидом українського народу.

Цікавий факт: у 2003 році 58-ма сесія Генасамблеї ООН ухвалила "Спільну заяву з нагоди 70-ї річниці Великого голоду 1932-1933 років". У документі його визначили як національну трагедію українського народу. Свої голоси "за" віддали За 64 держави-члени ООН, у тому числі й Росія.

Найпершою країною, яка визнала Голодомор актом геноциду українського народу, стала Естонія у 1997 році.

У 2003, 2005, 2006, 2007 та 2008 роках до неї приєдналися Австралія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща та Угорщина.

Для України важливо, щоб голодомори визнали актами геноциду українського народу (фото: holodomormuseum.org.ua)

Такі країни як Андорра, Аргентина, Іспанія, Чилі та Ізраїль, в офіційних зверненнях засудили Голодомор і назвали його "актом винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом".

У листопаді 2022 року Голодомор 1932-1933 років визнали й у Білорусі. Щоправда, це зробив опозиційний Лукашенкові уряд, а от диктаторська влада подібних заяв не робила.

У 2023 році у визнанні Голодомору Україну підтримали:

Болгарія

Палата представників Бельгії

Сенат і Національна асамблея Франції

Словенія

Велика Британія

Люксембург

Хорватія

Словаччина

Нідерланди

Італія

Парламентська Асамблея Ради Європи

Уельс

штат Айова

штат Нью-Йорк

усі канадські провінції

Темно-синім кольором позначені країни, які офіційно визнали Голодомор актом геноциду. Світло-синім - Країни, які офіційно засудили Голодомор, як акт винищення людства. Сірим - країни, які не визнали Голодомор актом геноциду і не засудили його (інфографіка: Вікіпедія)

Як українці за кордоном вшановують пам'ять загиблих під час Голодомору

Найбільша українська діаспора проживає в Канаді та США. Тому й не дивно, що з 1983 року там проводять щорічне офіційне вшанування пам'яті жертв Голодомору.

Наприклад, у столиці канадської провінції Альберта в мерії міста проводять відзначення річниці Голодомору. На офіційній частині заходу традиційно присутні мер міста й керівники провінції. Біля входу до мерії навіть встановили перший у світі пам'ятний знак "Розірване кільце життя".

В Україні також існує традиція на День пам'яті жертв голодоморів. У цей день проводять акцію "Запали свічку". Достатньо лише запалити свічку та поставити її на вікно як символ пам'яті. Також у регіонах і містах проводять меморіальні заходи.

СРСР намагався приховати свої злочини

До сьогодні не встановили точну кількість жертв внаслідок усіх голодоморів, адже процес ускладнюють усі намагання тоталітарного режиму приховати свої злочини.

Так, відомо, що на місцях злочину забороняли фіксувати реальну кількість смертей, медикам не дозволяли визначати причиною загибелі голод.

Ба більше - у 1934 році всі книги РАЦСів про реєстрацію смертей були передані до спеціального відділу ГПУ. Стало очевидно, що всі смерті просто не ставили на облік, хоча вимирали цілі сім'ї.

Точна кількість жертв голодоморів не встановлена до сьогодні, однак вона, ймовірно, вища за раніше озвучені цифри (фото: holodomormuseum.org.ua)

"Сьогодні виявлено таємні списки деяких сільрад із переліком померлих в 1932-1933 роках. Ці списки вдвічі перевищують офіційні дані. Цілком зрозуміло, що такі випадки були непоодинокими", - пишуть у музеї Голодомору.

Тому для історії України дуже важливо зберегти ці свідчення, щоб не забувати про невинних жертв режиму та довести вину СРСР усьому світові.