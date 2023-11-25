День памяти жертв Голодомора. Какие страны признали его геноцидом украинского народа

Каждый год каждую четвертую субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв Голодомора. В 2023 году эта дата выпадает на 25 ноября. История Украины насчитывает три акта геноцида. Все из них устроили советские власти для того, чтобы уничтожить украинцев как нацию. В международной политике очень важно, чтобы государства мира признали голодомор актами геноцида украинского народа.

Как в Украине и мире признавали Голодомор геноцидом

В 2003 году Верховная Рада признала Голодомор актом геноцида, однако официальное постановление не было подано. Поэтому фактически признание не имело никакой юридической силы.

Позже, в 2006 году, ВРУ приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине". В нем говорится как раз о том, что события 1932-1933 годов являются геноцидом украинского народа.

Интересный факт: в 2003 году 58-я сессия Генассамблеи ООН приняла "Совместное заявление по случаю 70-й годовщины Большого голода 1932-1933 годов". В документе он был определен как национальная трагедия украинского народа. Свои голоса "за" отдали за 64 государства-члена ООН, в том числе и Россия.

Самой первой страной, признавшей Голодомор актом геноцида украинского народа, стала Эстония в 1997 году.

В 2003, 2005, 2006, 2007 и 2008 годах к ней присоединились Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша и Венгрия.

Для Украины важно, чтобы голодоморы признали актами геноцида украинского народа (фото: holodomormuseum.org.ua)

Такие страны как Андорра, Аргентина, Испания, Чили и Израиль в официальных обращениях осудили Голодомор и назвали его "актом истребления человечества, совершенным тоталитарным сталинским режимом".

В ноябре 2022 Голодомор 1932-1933 годов признали и в Беларуси. Правда, это сделало оппозиционное Лукашенко правительство, а вот диктаторские власти подобных заявлений не делали.

В 2023 году в признании Голодомора Украину поддержали:

Болгария

Палата представителей Бельгии

Сенат и Национальная ассамблея Франции

Словения

Великобритания

Люксембург

Хорватия

Словакия

Нидерланды

Италия

Парламентская Ассамблея Совета Европы

Уэльс

штат Айова

штат Нью-Йорк

все канадские провинции

Темно-синим цветом обозначены страны, официально признавшие Голодомор актом геноцида. Светло-синим - страны, официально осудившие Голодомор, как акт истребления человечества. Серым - страны, не признавшие Голодомор актом геноцида и не осудившие его (инфографика: Википедия)

Как украинцы за границей чтят память погибших во время Голодомора

Самая большая украинская диаспора проживает в Канаде и США. Поэтому и неудивительно, что с 1983 года там проводят ежегодное официальное чествование жертв Голодомора.

К примеру, в столице канадской провинции Альберта в мэрии города проводят празднование годовщины Голодомора. На официальной части мероприятия традиционно присутствуют мэр города и руководители провинции. У входа в мэрию даже установили первый в мире памятный знак "Разорванное кольцо жизни".

В Украине также существует традиция в День памяти жертв голодоморов. В этот день проводят акцию "Зажги свечу". Достаточно зажечь свечу и поставить ее на окно как символ памяти. Также в регионах и городах проводятся мемориальные мероприятия.

СССР пытался скрыть свои преступления

До сих пор не установили точное количество жертв в результате всех голодоморов, ведь процесс усложняют все попытки тоталитарного режима скрыть свои преступления.

Так, известно, что на местах преступления запрещали фиксировать реальное количество смертей, медикам не разрешали определять причиной гибели голод.

Более того - в 1934 году все книги ЗАГСов о регистрации смертей были переданы в специальный отдел ГПУ. Очевидно, что все смерти просто не ставили на учет, хотя вымирали целые семьи.

Точное количество жертв голодоморов не установлено до сих пор, однако оно, вероятно, выше озвученных ранее цифр (фото: holodomormuseum.org.ua)

"Сегодня обнаружены тайные списки некоторых сельсоветов со списком умерших в 1932-1933 годах. Эти списки вдвое превышают официальные данные. Вполне понятно, что такие случаи были не единичными", - пишут в музее Голодомора.

Поэтому для истории Украины очень важно сохранить эти показания, чтобы не забывать о невинных жертвах режима и доказать вину СССР всему миру.