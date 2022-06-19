День отца 2022: красивые поздравления и картинки для самых родных

День отца в Украине празднуют ежегодно в третье воскресенье июня. В 2022 году этот день приходится на 19 июня. Это семейный праздник был официально учрежден указом президента № 274/2019 от 8 мая 2019 года.

Трогательные поздравления

От жены

Поздравляю с Днем отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днем отцовство дарит тебе ощущения важности, необходимости, поддержки и любви!

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С Днем Отца! Желаю всегда оставаться для своих детей настоящим примером силы, справедливости, чести, целеустремленности, мужества и отваги. Пусть каждый день дарит массу впечатлений и радостных мгновений в кругу любимой семьи, пусть с детьми никогда не будет скучно, а тем более - грустно. Здоровья и уверенности, счастья и достатка!

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От дочери

Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце - вечно молодым. Пусть судьба почаще награждает за все старания твои, и всегда оберегает, что бы не случилось и где бы ты не был. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение!

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Любимый отец, я поздравляю тебя с Днем отца. Только одна я знаю, какими нежными и ласковыми бывают твои мозолистые руки, когда ты обнимаешь и гладишь по голове. Только одна я знаю, сколько любви помещается в твоем большом сердце. Я желаю тебе большого здоровья, чтобы ты всегда оставался сильным, и я всегда смогла, как в детстве, посидеть у тебя на коленях и почувствовать, что никто в мире не сможет меня обидеть.

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От сына

Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя!

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Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Ты действительно заслуживаешь этого праздника, и я хочу пожелать тебе всего доброго, позитивного и наилучшего. Желаю сил, как у богатыря, чтобы хватало на всех нас, крепкого здоровья, мешок счастья в придачу, интересного отдыха, положительных эмоций в кругу твоей семьи и бесконечного денежного запаса.

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Нет на свете более сильного человека, более мудрого человека, более преданного человека, чем отец. Это слово всегда вселяет уверенность в то, что тебя поддержат и поймут, защитят и протянут руку, дадут ценный совет и помогут. С Днем Отца!

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Уважаемый и родной отец! Я поздравляю тебя с праздником! Ты был всегда рядом в трудные времена, когда это было так нужно! Ты наша защита, опора! Желаю тебе от всей души никогда в жизни не разочаровываться в своих детях. Ты всегда будешь моим примером для подражания! Мы любим тебя! Спасибо, что ты рядом!

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