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День батька 2022: красиві привітання та картинки для найрідніших

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Неділя 19 червня 2022 08:01
День батька 2022: красиві привітання та картинки для найрідніших Фото: День батька 19 червня (freepiк.com)
Автор: Тетяна Самарук

День батька в Україні святкують щороку у третю неділю червня. У 2022 році цей день припадає на 19 червня. Це сімейне свято було офіційно започатковано указом президента № 274/2019 від 8 травня 2019 року.

Добірку найкращих привітань читайте в матеріалі Styler.

Зворушливі привітання

Від дружини

Вітаю з Днем батька і хочу побажати тобі завжди залишатися героєм для свого чада і справжнім прикладом мудрості, впевненості, мужності та честі! Нехай з кожним днем ​​батьківство дарує тобі відчуття важливості, необхідності, підтримки та любові!

***

З Днем Батька! Бажаю завжди залишатися для своїх дітей справжнім прикладом сили, справедливості, честі, цілеспрямованості, мужності і відваги. Нехай кожен день дарує масу вражень і радісних миттєвостей в колі улюбленої сім’ї, нехай з дітьми ніколи не буде нудно, а тим більше - сумно. Здоров’я і впевненості, щастя і достатку!

***

День батька 2022: красиві привітання та картинки для найрідніших

Від доньки

Татко, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої та завжди оберігає, що б не сталося, і де б не був ти. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожну мить!

***

Улюблений татусь, я вітаю тебе з Днем Батька. Тільки одна я знаю, якими ніжними і лагідними бувають твої мозолясті руки, коли ти обіймаєш і гладиш по голові. Тільки одна я знаю, скільки любові поміщається у твоєму великому серці. Я бажаю тобі великого здоров’я, щоб ти завжди залишався сильним, і я завжди змогла, як в дитинстві, посидіти у тебе на колінах і відчути, що ніхто в світі не зможе мене образити.

***

День батька 2022: красиві привітання та картинки для найрідніших

Від сина

Тато, вітаю! Ти подарував життя, виховав і дав мені сили йти завжди вперед, ніколи не зраджуючи собі. Ти навчив мене усього того, що так важливо, навчив щиро любити, вірності дружбі, доброту і всепрощення. Я тебе дуже люблю і дякую небо, що воно вибрало саме тебе!

***

Дорогий тато, вітаю тебе з Днем Батька! Ти справді заслуговуєш даного свята, і я хочу побажати тобі всього доброго, позитивного і найкращого. Бажаю сили, як у богатиря, щоб вистачало на всіх нас, міцного здоров’я, мішок щастя на додачу, цікавого відпочинку, позитивних емоцій в колі твоєї родини і нескінченного грошового запасу.

***

День батька 2022: красиві привітання та картинки для найрідніших

Немає на світі сильнішої людини, мудрішої людини, відданішої людини, ніж батько. Це слово завжди вселяє впевненість у те, що тебе підтримають і зрозуміють, захистять і протягнуть руку, дадуть цінну пораду і допоможуть. З Днем Батька!

***

День батька 2022: красиві привітання та картинки для найрідніших

Шановний і рідний батько! Я вітаю тебе зі святом! Ти був завжди поруч у важкі часи, коли це було так потрібно! Ти наш захист, опора! Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!

***

День батька 2022: красиві привітання та картинки для найрідніших

День батька 2022: красиві привітання та картинки для найрідніших

День батька 2022: красиві привітання та картинки для найріднішихДень батька 2022: красиві привітання та картинки для найрідніших

Раніше ми повідомляли, який подарунок вибрати на день батька.

Також читайте, які свята нас чекають в липні 2022 року, що будемо відзначати.

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