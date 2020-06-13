День освобождения Мариуполя: цель праздника и его история

День освобождения Мариуполя (фото: РБК-Украина)

13 июня украинцы празднуют изгнание пророссийских сил из Мариуполя

В Украине 13 июня празднуется День освобождения Мариуполя. Ровно 6 лет назад полк "Азов" и другие спецназовцы освободили от пророссийских боевиков украинский город. Освобождение Мариуполя стало переломным моментом в ходе российско-украинской войны и помешало дальнейшей оккупации Украины. Цель и значение праздника для Украины – читайте в нашей статье.

Мариуполь как крупный промышленный центр и портовый город играл особую стратегическую роль в реализации проекта "Новороссия". Выход к Азовскому морю открывал прямое морское сообщение с аннексированным Крымом, а перспектива захвата юга Донецкой, Запорожской и Херсонской областей делала возможным добраться до Крыма сухопутно. Именно поэтому с марта 2014 Мариуполь попал в перечень городов, где развернулись события "Российской весны". Об этом напоминают в Украинском институте национальной памяти.

В апреле город оказался под контролем сепаратистов, терроризировали местных жителей, захватив помещения городского совета и других государственных органов. 14 апреля 2014 украинская власть объявила о начале Антитеррористической операции, целью которой было возвращение под свой контроль захваченных боевиками городов востока Украины. 9 мая колонна 72-й бригады разрушила баррикады, которые сепаратисты поставили в городе и ворвалась в Мариуполь. Город пылал, начались массированные обстрелы жилых кварталов со стороны сепаратистов, экзальтированные жители города бросались под колеса военной техники ВСУ. Во избежание эскалации конфликта, и чтобы не допустить большого количества жертв среди местного населения, штаб АТО 10 мая принял решение о временном выводе бойцов Национальной гвардии из города. Месяц Мариуполь был под контролем российских оккупационных сил.

На рассвете 13 июня началась новая активная фаза штурма Мариуполя. Штаб-квартира боевиков зачищала штурмовые группы бойцов "Азова". Также в операции по освобождению Мариуполя участвовали две роты батальона "Днепр-1", 1-я бригада Национальной гвардии и бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады. После освобождения Мариуполя бойцы "Азова" провели "Широкинскую операцию". Благодаря этому линию фронта удалось отодвинуть от мирного украинского города и обезопасить жителей Мариуполя от постоянных обстрелов российских наемников.

Впервые торжественно День освобождения Мариуполя от пророссийских террористов праздновался на государственном уровне 13 июня 2016, на вторую годовщину освобождения.

Напомним, что ранее Россия смягчила для украинских судов условия пересечения Керченского пролива. Это свидетельствует о том, что Москва продолжает планировать аннексию Приазовья.

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Автор: Киселева Анна