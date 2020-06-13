День визволення Маріуполя: мета свята та його історія

День визволення Маріуполя (фото: РБК-Україна)

13 червня українці святкують вигнання проросійських сил з Маріуполя

уВ Україні 13 червня святкується День визволення Маріуполя. Рівно 6 років тому полк "Азов" та інші спецназівці звільнили від проросійських бойовиків українське місто. Звільнення Маріуполя стало переломним моментом в ході російсько-української війни та завадило подальшій окупації України. Про мету та значення свята для України – читайте в нашій статті.

Маріуполь як великий промисловий центр і портове місто відігравало особливу стратегічну роль у реалізації проєкту "Новоросія". Вихід до Азовського моря відкривав пряме морське сполучення з анексованим Кримом, а перспектива захоплення півдня Донецької, Запорізької та Херсонської областей робила можливим дістатися до Криму сухопутним шляхом. Саме тому з березня 2014 Маріуполь потрапив у перелік міст, де розгорнулися події "Російської весни". Про це нагадують в Українському інституті національної пам'яті.

У квітні місто опинилося під контролем сепаратистів, які тероризували місцевих жителів, захопивши приміщення міської ради та інших державних органів. 14 квітня 2014 українська влада оголосила про початок Антитерористичної операції, метою якої було повернення під свій контроль захоплених бойовиками міст сходу України. 9 травня колона 72-ї бригади зруйнувала барикади, які сепаратисти поставили в місті та увірвалася в Маріуполь. Місто палало, почалися масовані обстріли житлових кварталів з боку сепаратистів, екзальтовані жителі міста кидалися під колеса військової техніки ЗСУ. Щоб уникнути ескалації конфлікту, і щоб не допустити великої кількості жертв серед місцевого населення, штаб АТО 10 травня прийняв рішення про тимчасове виведення бійців Національної гвардії з міста. Місяць Маріуполь був під контролем російських окупаційних сил.

На світанку 13 червня почалася нова активна фаза штурму Маріуполя. Штаб-квартира бойовиків зачищала штурмові групи бійців "Азова". Також в операції по звільненню Маріуполя брали участь дві роти батальйону "Дніпро-1", 1 бригада Національної гвардії та бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади. Після визволення Маріуполя бійці "Азова" провели "Широкінську операцію". Завдяки цьому лінію фронту вдалося відсунути від мирного українського міста та убезпечити жителів Маріуполя від постійних обстрілів російських найманців.

Вперше урочисто День визволення Маріуполя від проросійських терористів святкувався на державному рівні 13 червня 2016, на другу річницю звільнення.

Нагадаємо, що раніше Росія пом'якшила для українських судів умови перетину Керченської протоки. Це свідчить про те, що Москва продовжує планувати анексію Приазов'я.

Раніше ми писали, що у Донецьку невідомі зірвали прапор РФ і спалили.

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Автор: Киселева Анна