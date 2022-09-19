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Скоро День осеннего равноденствия: что нужно успеть сделать обязательно

Фото: Когда День осеннего равноденствия 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

23 сентября 2022 нас ждет особое событие - День осеннего равноденствия, который сравняет день с ночью, и начнет цикл, когда темное время суток будет преобладать над светлым. Состоится оно в 4:03 по киевскому времени.

Что можно и нельзя делать как правильно подготовиться, читайте ниже в нашем материале Styler.

Что нужно успеть до осеннего равноденствия

У наших предков этот день ознаменовал дату окончания сбора урожая. Когда-то на осеннее равноденствие устраивали громкие застолья, накрывали пышный стол.

Девушки прибегали к любовной магии, гадали на суженого. Они стремились умыться из источника до восхода солнца, чтобы сохранить молодость и красоту. Кроме того ритуал помогал выскочить скорее замуж - у наших предков это было мерилом успеха для женщины.

Родниковой водой обливали и детей, чтобы отвести болезни.

А чтобы уберечь дом от нечистой силы, между оконными рамами клали листья рябины.

В этот день нужно загадать желание, ведь энергия равноденствия поможет побыстрее их выполнить. Пока этот день не пришел, стоит подумать, чего бы вы желали больше всего.

Обряды и ритуалы в День равноденствия

  • На любовь

Одинокие люди в эту дату могут провести ритуал для поиска половинки. Для этого в постель нужно положить еще одну подушку и одеяло, а в ванной в стакан с зубной щеткой поставить еще одну.

  • На удачу

Чтобы оставить сзади все плохое в вашей жизни, запишите на листок то, что вас беспокоит, и сожгите его. Тогда огонь дня равноденствия унесет все это с собой.

  • Обрядовая еда

Приготовьте круглые пироги с разными начинками. Начинка из мяса и лука привлекает карьерный рост, из капусты - деньги, а из рябины или калины - любовь.

Что нельзя делать в этот день

  • Желать зла, ссориться и ругаться - можно испугать свою удачу и благополучие.
  • Одалживать и брать взаймы деньги.
  • Начинать новые дела, лучше все свободное время в этот день посвятить себе и своему душевному здоровью.

Читайте также, как загадать желание в День осеннего равноденствия, чтобы оно обязательно сбылось.

Кроме того, нумеролог рассказала, как добиться успеха в День осеннего равноденствия.

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приметыДень осеннего равноденствия