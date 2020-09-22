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День осеннего равноденствия: нумеролог рассказала, как привлечь успех

Автор: Дмитрий Войналович

Украинцам дали важные советы относительно того, что нужно делать в День осеннего равноденствия, 22 сентября

День осеннего равноденствия - это магическое время. Поэтому 22 сентября следует ограничить употребление энергетиков и думать только о хорошем. Именно так советует провести этот день нумеролог Айсулу Ахимова.

По ее словам, сегодня нужно внимательнее прислушиваться к себе и обращать внимание на природную интуицию. И хотя это магическое время можно использовать для новых начинаний, следует придерживаться отдельных правил.

"Если вы планировали оформить кредиты, займы и долговые обязательства - это все таки лучше перенести", - советует нумеролог в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Кроме того, следует быть внимательнее к состоянию здоровья и сделать некоторые ограничения.

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"В этот день постарайтесь ограничить себя от употребления спиртных и энергетических напитков, поскольку сосуды уязвимы в прямом и переносном смысле, сердце нужно поберечь", - отмечает эксперт.

Однако, несмотря на предубеждения, это время можно использовать с особой пользой для своего будущего.

"Это, конечно, период растущего Месяца. Поэтому не пренебрегайте знаками судьбы, слушайте свое внутреннее чутье, доверяйте своему внутреннему "Я". Именно этим вы делаете закладку в свое будущее, и пусть оно действительно будет солнечным, светлым и наполненным", - говорит Ахимова.

Ранее мы писали о том, как правильно загадать желание в День осеннего равноденствия, чтобы оно обязательно сбылось.

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