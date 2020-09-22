День осіннього рівнодення: нумеролог розповіла, як досягти успіху

День осіннього рівнодення - це магічний час. Тож 22 вересня слід обмежити вживання енергетиків і думати тільки про хороше. Саме так радить провести цей день нумеролог Айсулу Ахімова.

За її словами, сьогодні треба уважніше прислухатися до себе і звертати увагу на природну інтуїцію. І хоча цей магічний час можна використати для нових починань, слід дотримуватися окремих правил.

"Якщо ви планували оформити кредити, позики і боргові зобов'язання - це все таки краще перенести", - радить нумеролог в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Крім того, слід бути уважнішими до стану здоров’я та зробити деякі обмеження.

"У цей день намагайтеся обмежити себе від вживання спиртних і енергетичних напоїв, оскільки судини вразливі в прямому і переносному сенсі, серце потрібно поберегти", - зазначає експерт.

Проте, незважаючи на упередження, цей час можна використати з особливою користю для свого майбутнього.

"Це, звичайно, період зростаючого Місяця. Тому не нехтуйте знаками долі, слухайте своє внутрішнє чуття, довіряйте своєму внутрішньому "Я". Саме цим ви робите закладку в своє майбутнє, і нехай воно дійсно буде сонячним, світлим і наповненим", - каже Ахімова.

Раніше ми писали про те, як правильно загадати бажання в День осіннього рівнодення, щоб воно обов'язково збулося.