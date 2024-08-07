День обману та помилок. Які "сюрпризи" готує для нас 7 серпня: важливі поради астролога

Цього дня, у середу, Меркурій сильно впливатиме на життя усіх нас. Втім, уникнути біди та помилок цілком реально.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла про головні заборони на цей день.

Астропогода на 7 серпня

"Н есприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань . Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування стосунків", - пояснила астролог.

Головні поради на цю середу такі:

не бійтесь брати на себе відповідальність за інших

н е бажано бути наодинці

м ожливі ситуації вибору між добром і злом

у спілкуванні можуть проявлятись нерішучість і розгубленість

н егативна енергія, проявлена у середу, призведе до погіршення здоров'я

слідкуйте за своїми думками та словами аби зберегти впевненість у своїх силах

м ожливі стоматологічні втручання, відвідування перукарні .

"Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Робіть усе, покладаючись на інтуїцію, зібраність і зосередженість. Рекомендовані прогулянки на природі, зокрема - у лісі", - розповіла Соловйова.

"Добре займатись домашніми справами або відпочити у родинному колі. Цей день - великих зусиль та колективної праці", - додала вона.

Гороскоп на 7 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астропідказки на цю середу

"7 серпня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання", - пояснила Соловйова.

"На ретро Меркурії ефективно повертатися до попередніх проєктів, відновлювати спілкування з колишніми знайомими, перездавати іспити, подорожувати туди, де колись вже бували, розпочинати пошуки загублених речей, повертати клієнтів, аналізувати, збирати потрібну інформацію, вивчати та досліджувати різноманітні ситуації", - додала вона.

Врахуйте наступні аспекти:

уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх

можливі обман та шахрайство

гарний час для спілкування з братами та сестрами.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього. Споживайте тверді сорти сиру", - радить астролог.

"Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розвиваючі розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга", - також розповіла вона.

Що нам принесе ця середа (ілюстрація: freepik.com)

Головні моменти цього дня

"З 15:46, 7-го серпня, до 03:57, 9-го серпня, Марс, планета активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати, буде у руйнівному градусі Близнюків", - розповіла астролог.

Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку.

Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Близнюках️ цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат, збочення. У медичній астрології з цим градусом пов'язана вегетативна нервова система, будь-якого роду ураження нервової системи та ослаблений зір", - порадила Соловйова.

"Не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри, будьте обережними у виборі друзів. Не потурайте собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося. Не ставте себе у залежність від оточуючих. Не підлаштовуйтесь під інших, живучі за їх рахунок", - додала вона.