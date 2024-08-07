День обмана и ошибок. Какие "сюрпризы" готовит для нас 7 августа: важные советы астролога
В этот день, в среду, Меркурий будет сильно влиять на жизнь всех нас. Впрочем, избежать беды и ошибок вполне реально.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала о главных запретах на этот день.
Астропогода на 7 августа
"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств. Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдача экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений", - пояснила астролог.
Главные советы на эту среду таковы:
- не бойтесь брать на себя ответственность за других
- нежелательно быть наедине
- возможны ситуации выбора между добром и злом
- в общении могут проявляться нерешительность и растерянность
- отрицательная энергия, проявленная в среду, приведет к ухудшению здоровья
- следите за своими мыслями и словами, чтобы сохранить уверенность в своих силах
- возможны стоматологические вмешательства, посещение парикмахерской.
"Позитивный настрой и вера в успех помогут достичь желаемого результата. Делайте все, полагаясь на интуицию, собранность и сосредоточенность. Рекомендуются прогулки на природе, в частности - в лесу", - рассказала Соловьева.
"Хорошо заниматься домашними делами или отдохнуть в кругу семьи. Этот день - больших усилий и коллективного труда", - добавила она.
Гороскоп на 7 августа (иллюстрация: freepik.com)
Астроподсказки на эту среду
"7 августа - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - пояснила Соловьева.
"На ретро Меркурии эффективно возвращаться к предыдущим проектам, возобновлять общение с бывшими знакомыми, пересдавать экзамены, путешествовать туда, где уже когда-то бывали, начинать поиски потерянных вещей, возвращать клиентов, анализировать, собирать нужную информацию, изучать и исследовать различные ситуации", - добавила. она.
Учтите следующие аспекты:
- избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их
- возможны обман и мошенничество
- хорошее время для общения с братьями и сестрами.
"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте использовать пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и т.д.) или просто зажечь свечи из него. Ешьте твердые сорта сыра", - советует астролог.
"Будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - также рассказала она.
Что нам даст эта среда (иллюстрация: freepik.com)
Главные моменты этого дня
"С 15:46, 7 августа, до 03:57, 9 августа, Марс, планета активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать, будет в разрушительном градусе Близнецов", - рассказала астролог.
Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только сквозь испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытание на крепкость, выносливость и выдержку.
Он притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизма, уныния.
"В Близнецах️ этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость, раздор, извращение. В медицинской астрологии с этим градусом связана вегетативная нервная система, любого рода поражение нервной системы и ослабленное зрение" , - посоветовала Соловьева.
"Не полагайтесь на тех, кто не стоит доверия, будьте осторожны в выборе друзей. Не потакайте себе, участвуя в рискованных предприятиях, по чьей бы инициативе это ни происходило. Не ставьте себя в зависимость от окружающих. Не подстраивайтесь под других, живя за их счет", - добавила она.
Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ожидать хорошая компенсация за стойкость и выдержку.
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