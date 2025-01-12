День нової інформації. Що обіцяє астропрогноз на 12 січня і які кольори заборонено використовувати

Прогноз астропогоди на 12 січня

"Після 14:16 може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи. Енергія доби сприяє розкриттю джерел знань. День нової інформації та випробувань. Період сприяє накопиченню. Справи будуть йти без надмірної напруги для їх завершення. Добре шити, ремонтувати та прати одяг", - радить Соловйова.

Втім, на неділю не слід планувати нові справи та важливі рішення. Не забувайте, що Марс досі ретроградний.

"12 січня день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди", - нагадала астролог.

"Краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - радить вона.

Окрім цього, до 14 січня Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, буде у руйнівному градусі Близнюків️. Тому астролог радить бути обережними з людьми, які не викликають довіри.

"Будьте обережними у виборі друзів. Не потурайте собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося. Не ставте себе у залежність від оточуючих. Не підлаштовуйтесь під інших, живучі за їхній рахунок", - нагадала правила цього періоду Соловйова.