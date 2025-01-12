День новой информации. Что обещает астропрогноз на 12 января и какие цвета запрещено использовать

Прогноз астропогоды на 12 января

"После 14:16 может появиться тоска, печаль, меланхолия, избавиться от которых помогут полезные дела. Энергия суток способствует раскрытию источников знаний. День новой информации и испытаний. Период способствует накоплению. Дела будут идти без чрезмерного напряжения для их завершения. Хорошо шить, ремонтировать и стирать одежду", - советует Соловьева.

Впрочем, на воскресенье не следует планировать новые дела и важные решения. Не забывайте, что Марс до сих пор ретроградный.

"12 января день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения", - напомнила астролог.

"Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнух, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами", - советует она.

Кроме этого, до 14 января Юпитер, планета "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, будет в разрушительном градусе Близнецов️. Поэтому астролог советует быть осторожными с людьми, которые не вызывают доверия.

"Будьте осторожными в выборе друзей. Не потакайте себе, участвуя в рискованных предприятиях, по чьей бы инициативе это ни происходило. Не ставьте себя в зависимость от окружающих, не подстраивайтесь под других, живя за их счет", - напомнила правила этого периода Соловьева.