День нових справ і важливих рішень. Що обіцяє астрологічний прогноз на день і на які сюрпризи чекати

Прогноз астропогоди на 19 жовтня

Несприятливий період для стоматологічних втручань. Водночас ця субота - один з найсприятливіших днів жовтня для нових справ і важливих рішень, активних починань, хірургічних втручань, відвідування перукарні, святкувань, урочистостей, оформлення шлюбу, початку будівництва, зміни місця проживання, далеких подорожей, комерції та бізнесу, ділових перемовин.

"Не можна бути пасивними, в очікуванні щасливого випадку, і піддаватися смутку. Якщо неправильно використовується енергія цієї доби або людина створює собі обмеження, це може призвести до ослаблення імунітету, погіршення здоров’я та розладу нервової системи", - попередила астролог.

Корисними будуть колективні обговорення питань, ділові зустрічі. Енергія доби сприяє розкриттю внутрішньої свободи, накопиченню, родючості, радості буття, любові.

Позитивні зміни також принесуть групові вправи, тантричні практики, трансформація сексуальної енергії, але не треба втрачати голову: день несе багато неконтрольованої енергії.

Окрім цього, 19 жовтня настає час виконання обов’язків. Не зайвими будуть помірні фізичні навантаження.

Гороскоп на 19 жовтня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на суботу

19 жовтня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

Соловйова нагадала, що ця планета здатна дуже щедро нагородити тих, хто гідно проходить його випробування. І зараз Сатурн знаходиться у ретроградному русі.

"Саме у суботу багато хто приводить до ладу всі справи, поповнює запаси їжі, прибирає вдома або ж навпаки - навмисно виключає будь-яку діяльність з релігійних міркувань. Кожен цього дня виконує якісь зобов’язання перед собою чи перед іншими", - зазначила астролог.

Збалансуйте дію Сатурна чесними вчинками, працьовитістю, турботою про інших. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу.

"Сприятливий час для керівників, людей, чия діяльність пов’язана з будівництвом, та тих, хто зацікавлений у професійному та кар’єрному розвитку", - резюмувала астролог.