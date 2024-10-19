День новых дел и важных решений. Что обещает астрологический прогноз на день и каких ждать сюрпризов

Прогноз астропогоды на 19 октября

Неблагоприятный период для стоматологических вмешательств. В то же время эта суббота - один из самых благоприятных дней октября для новых дел и важных решений, активных начинаний, хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, празднований, торжеств, оформления брака, начала строительства, смены места жительства, дальних путешествий, коммерции и бизнеса, деловых переговоров.

"Нельзя быть пассивными, в ожидании счастливого случая, и поддаваться печали. Если неправильно используется энергия этих суток или человек создает себе ограничение, это может привести к ослаблению иммунитета, ухудшению здоровья и расстройству нервной системы", - предупредила астролог.

Полезны коллективные обсуждения вопросов, деловые встречи. Энергия времени способствует раскрытию внутренней свободы, скоплению, плодородию, радости бытия, любви.

Положительные изменения также принесут групповые упражнения, тантрические практики, трансформация сексуальной энергии, но не следует терять голову: день несет много неконтролируемой энергии.

Кроме этого, 19 октября наступает время исполнения обязанностей. Не лишними будут умеренные физические нагрузки.

Гороскоп на 19 октября (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на субботу

19 октября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем".

Соловьева напомнила, что эта планета способна очень щедро наградить тех, кто достойно проходит его испытания. И сейчас Сатурн находится в ретроградном движении.

"Именно в субботу многие приводят в порядок все дела, пополняют запасы пищи, убирают дома или же наоборот - намеренно исключают любую деятельность по религиозным соображениям. Каждый в этот день выполняет какие-то обязательства перед собой или перед другими", - отметила астролог. .

Сбалансируйте действие Сатурна честными поступками, трудолюбием, заботой о других. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени.

"Благоприятное время для руководителей, людей, чья деятельность связана со строительством и тех, кто заинтересован в профессиональном и карьерном развитии", - резюмировала астролог.