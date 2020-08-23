В День Независимости Украину накроет мощная гроза: какие области пострадают

Погода в Украине 24 августа будет с грозами и дождем (коллаж: РБК-Украина)

Теплая погода сохранится только в сухих регионах

Погода в Украине 24 августа, в День Независимости Украины, будет радовать теплотой большинство областей. При этом все западные и северные регионы окажутся под ударом грозовых ливней. Причиной тому – атмосферный фронт со стороны Европы, который пришел в Украину 23 августа. Детальный прогноз составили и опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, в понедельник украинцев ожидает теплая погода по всей стране. Традиционно теплее всего будет в приморских регионах, где ожидается +27… +31 градусов тепла. Немного прохладнее на востоке и в центре страны, где столбики термометров поднимутся до +26… +29 градусов в течение дня. При этом в северных, западных и некоторых центральных областях, включая Киев, из-за осадков уровень тепла снизится до +22… +25 градусов. Ночью по Украине - +13… +18 градусов.

Грозовые ливни ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Черновицкой областях. В остальных регионах ясная погода с переменной облачностью.

Погода в Украине 24 августа будет с грозами и дождем (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее в Украине предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни.

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