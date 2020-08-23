У День Незалежності Україну накриє потужна гроза: які області постраждають

Погода в Україні 24 серпня з грозами і дощем (колаж: РБК-Україна)

Тепла погода збережеться тільки в сухих регіонах

Погода в Україні 24 серпня, в День Незалежності України, буде радувати теплотою більшість областей. При цьому всі західні та північні регіони опиняться під ударом грозових злив. Причиною тому - атмосферний фронт з боку Європи, який прийшов в Україну 23 серпня. Детальний прогноз склали та опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, в понеділок на українців чекає тепла погода по всій країні. Традиційно найтепліше буде в приморських регіонах, де очікується + 27 ... + 31 градусів тепла. Трохи прохолодніше на сході та в центрі країни, де стовпчики термометрів піднімуться до + 26 ... + 29 градусів протягом дня. При цьому в західних, північних і деяких центральних областях, включно з Києвом, через опади рівень тепла знизиться до + 22 ... + 25 градусів. Вночі по Україні - +13... +18 градусів.

Грозові зливи очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Чернівецькій областях. У решті регіонів ясна погода з мінливою хмарністю.

Погода в Україні 24 серпня з грозами й дощем (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше в Україні попередили про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями.

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