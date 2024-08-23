День Незалежності України. Астролог розкрила усі таємниці важливої дати

24 серпня Україна відзначає День Незалежності. І до цієї події астролог Лія Лагуз зробила аналіз важливої дати.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) вона розповіла, в якому положенні були зірки та планети, коли 24 серпня 1991 року було проголошено про Незалежність нашої країни.

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"Цього року новий Соляр для України почнеться на день раніше - 23.08.2024 о 17:40 за київським часом. Це дуже важливий період, який закладе фундамент нових подій для кожного українця і нашої країни в цілому, - розповіла астролог.

"Карта нового Соляру дуже трансформаційна, але протягом усього року будемо продовжувати отримувати потужну допомогу від країн партнерів як фінансову, так і підтримку для наших людей, яким довелося переїхати", - додала вона.

Новий Соляр, також розповіла Лагуз, акцентує на тому, що протягом року буде приділятися особлива увага до податків. Але, в будь-якому разі, все відбувається тільки завдяки розвитку та становленню нашої країни.

"Зараз ми проживаємо важкі часи, але наша задача триматися разом і йти до перемоги!" - наголосила вона.

Астрологічний розбір дати проголошення Незалежності (фото: Getty Images)

Астрологічний аналіз дати проголошення Незалежності України

Нагадаємо, це відбулося 24 серпня 1991 року о 17:55. І астролог вирішила розглянути ключові планети, їхні аспекти, розташування в домах і знаках Зодіаку.

Це, зазначила Лагуз, допоможе краще зрозуміти, яким чином ця дата відображає потенціал України, її сильні сторони, виклики і можливості.

Сонце в Діві

Сонце в натальній карті символізує сутність, центральну енергію і цілі. У Діві воно наділяє Україну як державу практичністю, організованістю, увагою до деталей та бажанням вдосконалюватися.

"Діва - це знак, що асоціюється з роботою, здоров’ям і службою, що може відображати прагнення України до ефективного управління, впорядкованості та суспільного блага. Сонце в Діві також може означати, що Україна, як нація, буде шукати стабільності через постійний розвиток і вдосконалення", - розповіла астролог.

"Асцендент у Козерозі свідчить про серйозний і амбіційний підхід до проголошення незалежності. Козеріг символізує відповідальність, структуру і довгострокове планування. Це означає, що Україна прийшла до незалежності через ретельне обмірковування і стратегічний підхід до створення нової держави", - пояснила вона.

Місяць у Водолії

Це, за словами Лагуз, символізує інноваційні та прогресивні емоції, свідчить про те, що на емоційному рівні Україна прагне до свободи, рівності та соціальних змін.

"Водолій також пов'язаний з гуманізмом і колективними ідеалами, що може підкреслювати прагнення України до створення справедливого та інклюзивного суспільства. Місяць у Водолії також може вказувати на потребу у нестандартних підходах до вирішення соціальних і політичних проблем", - пояснила експерт

Що означає дата 24.08.1991 (ілюстрація: freepik.com)

Марс у Діві

А це положення "червоної" планети означає, що дія та енергія спрямовані на досягнення результатів через організованість і увагу до деталей.

"Це підкреслює прагнення України до ефективної роботи та вдосконалення на всіх рівнях. Марс у Діві також може вказувати на працьовитість, аналітичний підхід і схильність до вирішення проблем через систематичний підхід і точність", - наголосила астролог.

Юпітер в Леві

Він символізує прагнення до великого успіху, визнання і самовираження. Лев надає великої енергії для досягнення амбітних цілей і визнання на міжнародному рівні, пояснила Лагуз.

"Це свідчить про те, що Україна має потенціал для досягнення значних досягнень і визнання завдяки своїм амбіціям і творчим підходам. Юпітер у Леві також вказує на важливість лідерства і здатності надихати інших", - додала вона.

Розбір дати проголошення Незалежності України (ілюстрація: freepik.com)

Сатурн у Водолії

Сатурн, як зазначила експерт, це планета обмежень, структури і карми. У Водолії ця планета підкреслює важливість соціальних реформ, свободи і відповідальності.

"Це може означати, що Україна стикається з викликами у побудові стабільної демократії і соціальних інститутів, але має потенціал для створення інноваційних структур, які служитимуть майбутнім поколінням. Сатурн у Водолії також говорить про можливі труднощі на шляху до реалізації прогресивних ідей, але при цьому є важливим чинником для довгострокового успіху", - пояснила астролог.

Уран в Козорізі

Уран символізує раптові зміни, інновації та бунтарські настрої. У Козорізі, знаку традицій і влади, Уран вказує на можливість кардинальних змін та може свідчити про необхідність знаходити нові підходи до управління та адаптації до умов.

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