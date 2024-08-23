День независимости Украины. Астролог раскрыла все тайны важной даты

24 августа Украина отмечает День Независимости. И к этому событию астролог Лия Лагуз сделала анализ важной даты.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) она рассказала, в каком положении были звезды и планеты, когда 24 августа 1991 года была провозглашена Независимость нашей страны.

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"В этом году новый Соляр для Украины начнется днем раньше - 23.08.2024 в 17:40 по киевскому времени. Это очень важный период, который заложит фундамент новых событий для каждого украинца и нашей страны в целом, - рассказала астролог.

"Карта нового Соляра очень трансформационная, но в течение всего года будем продолжать получать мощную помощь от стран-партнеров как финансовую, так и поддержку для наших людей, которым пришлось переехать", - добавила она.

Новый Соляр, также рассказала Лагуз, акцентирует внимание на том, что в течение года будет уделяться особое внимание к налогам. Но, во всяком случае, все происходит только благодаря развитию и становлению нашей страны.

"Сейчас мы проживаем трудные времена, но наша задача держаться вместе и идти к победе!" - подчеркнула она.

Астрологический разбор даты провозглашения Независимости (фото: Getty Images)

Астрологический анализ даты провозглашения Независимости Украины

Напомним, это произошло 24 августа 1991 в 17:55. И астролог решила рассмотреть ключевые планеты, их аспекты, расположение в домах и знаках Зодиака.

Это, отметила Лагуз, поможет лучше понять, как эта дата отражает потенциал Украины, ее сильные стороны, вызовы и возможности.

Солнце в Деве

Солнце в натальной карте символизирует сущность, центральную энергию и цели. В Деве оно наделяет Украину как государство практичностью, организованностью, вниманием к деталям и желанием совершенствоваться.

"Дева - это знак, ассоциирующийся с работой, здоровьем и службой, который может отражать стремление Украины к эффективному управлению, упорядоченности и общественному благу. Солнце в Деве также может означать, что Украина, как нация, будет искать стабильность через постоянное развитие и усовершенствование", - рассказала астролог.

"Асцендент в Козероге свидетельствует о серьезном и амбициозном подходе к провозглашению независимости. Козерог символизирует ответственность, структуру и долгосрочное планирование. Это значит, что Украина пришла к независимости из-за тщательного обсуждения и стратегического подхода к созданию нового государства", - пояснила она.

Луна в Водолее

Это, по словам Лагуз, символизирует инновационные и прогрессивные эмоции, свидетельствует о том, что на эмоциональном уровне Украина стремится к свободе, равенству и социальным изменениям.

"Водолей также связан с гуманизмом и коллективными идеалами, что может подчеркивать стремление Украины к созданию справедливого и инклюзивного общества. Луна в Водолее также может указывать на необходимость нестандартных подходов к решению социальных и политических проблем", - пояснила эксперт

Что означает дата 24.08.1991 (иллюстрация: freepik.com)

Марс в Деве

А это положение "красной" планеты означает, что действие и энергия направлены на достижение результатов через организованность и внимание к деталям.

"Это подчеркивает стремление Украины к эффективной работе и совершенствованию на всех уровнях. Марс в Деве также может указывать на трудолюбие, аналитический подход и склонность к решению проблем из-за систематического подхода и точности", - подчеркнула астролог.

Юпитер во Льве

Он символизирует стремление к большому успеху, признанию и самовыражению. Лев предоставляет большую энергию для достижения амбициозных целей и признания на международном уровне, пояснила Лагуз.

"Это свидетельствует о том, что у Украины есть потенциал для достижения значительных достижений и признания благодаря своим амбициям и творческим подходам. Юпитер в Леве также указывает на важность лидерства и способности вдохновлять других", - добавила она.

Разбор даты провозглашения Независимости Украины (иллюстрация: freepik.com)

Сатурн в Водолее

Сатурн, как отметила эксперт, это планета ограничений, структуры и кармы. В Водолее эта планета подчеркивает значимость социальных реформ, свободы и ответственности.

"Это может означать, что Украина сталкивается с вызовами в построении стабильной демократии и социальных институтов, но имеет потенциал для создания инновационных структур, которые будут служить будущим поколениям. Сатурн в Водолее также говорит о возможных трудностях на пути к реализации прогрессивных идей, но при этом является важным фактором для долгосрочного успеха", - пояснила астролог.

Уран в Козероге

Уран символизирует внезапные перемены, инновации и бунтарские настроения. В Козероге, знаке традиций и власти, Уран указывает на возможность кардинальных изменений и может свидетельствовать о необходимости находить новые подходы к управлению и адаптации к условиям.