День невдач чи звичайна дата? Астропрогноз на п'ятницю, 13 грудня

Існує думка, що коли 13-те число випадає саме на п'ятницю, то цей день може стати містичним або ж навіть невдалим. Насправді ж все залежить від іншого, а тому астрологічний прогноз допоможе краще визначитися з планами.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, на що чекати від цього дня та які поради варто врахувати.

Прогноз астропогоди на 13 грудня

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів і так далі. А через ретроградність Марсу треба відмовитися від відкриття бізнесу та оформлення на нову роботу, далеких поїздок і підвищених фізичних навантажень", - розповіла Соловйова.

До 14:40 можна відвідувати перукарні. Але протягом усієї доби намагайтеся відмовитися від негативу. Сварки призведуть до того, що потім буде дуже важко знайти спільну мову та примиритися з тим, кого ви образили.

"Уникайте проявів жалю до себе: можна застрягти надовго у цьому стані. Не бажані навантаження на серцево-судинну систему. День включення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями. Період усамітнення, поблажливості, альтруїзму", - розповіла астролог.

Ця п'ятниця - день знань і випробувань. Він сприяє накопиченню матеріальних благ та інформації. А добрі помисли безперешкодно досягають своєї мети, зазначила Соловйова.

"Проявляйте милосердя, співчуття, робіть подарунки, займатись благодійністю, виконуйте прохання інших та звертайтеся з ними до оточуючих. Підбивайте підсумки, дайте спокій службовій запопадливості. Добре створювати, лагодити та прати одяг", - радить експерт.

Гороскоп на 13 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки п'ятницю

13 грудня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею", - нагадала Соловйова.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, утримайтесь від романтику та займіться чимось творчім", - також порадила вона.