День народження людини впливає на її життя, долю і характер

Понеділок

У понеділок зазвичай народжуються люди з дуже сильним характером. Їх важко зламати, змусити змінити свою думку. Вони мають непробивну ауру і відмінний захист від пристріту і негативного впливу.

У коханні вони типові однолюби, але не тримаються за стосунки так як інші. Їм важливо, щоб в любові і дружбі була гармонія, без якої вони не бажають з людиною мати нічого спільного. Їхня доля - або цілковита самотність, або любов на все життя.

Цими людьми керує Місяць, тому в емоційності і відкритості їм немає рівних. У них багата фантазія і сильно розвинена емпатія.

Вівторок

Люди вівторка дуже товариські, відкриті, у них величезна кількість енергії, яку вони вкладають у справи дуже грамотно.

Доля цих людей часто складається дуже успішно, причому як у любові, так і в роботі. У них відмінне почуття гумору, яскравий характер, але вони рідко вміють зберігати секрети і бувають вітряними.

Народжені у вівторок живуть під знаком Марса, планети воїнів, тому їхній характер часто відрізняється завзятістю, наполегливістю, а іноді навіть агресивністю. Однак ці люди можуть сумніватися в своїй правоті і правильності своїх рішень, а ще вони часто спочатку роблять, а потім думають.

Середа

Люди, народжені в середу, дуже стабільні і заповзятливі. Їм часто щастить у сфері фінансів і в роботі, і вони швидко домагаються успіху в цих сферах життя.

Однак спілкуватися з людьми, народженими в цей день тижня буває непросто, тому у них мало друзів і їм складно знайти другу половинку. Людям середи буває непросто в шлюбі, тому їм необхідно давати можливість зрідка віддалятися, тоді в парі все буде добре і стабільно.

Народженими в середу керує планета Меркурій. Вони щасливі в науці, в бізнесі, люблять вчитися і набиратися досвіду, але виглядають скоріше консерваторами, ніж людьми, відкритими всьому новому.

Четвер

Народжені у четвер на крок попереду інших, тому що Всесвіт наділяє їх могутньою інтуїцією і непересічним розумом.

Ці люди можуть бути однаково успішними як у любові, так і в роботі. Їх життя часто насичене цікавими подіями, тому вони ніколи не сумують. А ще в них багато друзів і товаришів.

Планета Юпітер протегує всім народженим в четвер, тому для людей цього дня характерні високі організаторські здібності. Вони часто добиваються великих успіхів в політиці і сфері управління.

П'ятниця

Ці люди часто погано розбираються в людях. Через що їм варто бути обачнішими в робочих колективах або при створенні нових стосунків. Народженим в цей день тижня буває складно налаштуватися на діловий лад, їм потрібна мотивація, мета в житті.

Всім народженим у п'ятницю краще триматися ближче до тих, хто перевірений часом і заслуговує довіри.

Людям, народженим в цей день, протегує Венера. У цієї планети є великий дар - вона наділяє мистецтвом любити і бути коханими, отримувати від життя задоволення. Удома ці люди створюють затишну атмосферу, намагаються оточити себе близькими і друзями.

Субота

Людям суботи Всесвіт надає сильний і незалежний характер, чарівність і лідерські якості. Це самолюбні особистості, але у них все одно багато друзів, тому що вони мають високий рівень емпатії.

Також ці люди можуть передбачати майбутнє завдяки потужному шостому чуттю. Це прекрасні психологи і дуже мудрі від природи люди. Доля народжених в суботу в більшості випадків крутиться навколо успішного саморозвитку та усвідомлення свого місця в цьому світі.

Планета Сатурн бере під своє заступництво народжених в суботу. Їх характеризують величезна працьовитість, талант і неабиякий розум. У більш зрілому віці вони відчувають себе набагато гармонійніше, ніж в молодості.

Неділя

Вважається, що недільні люди найбільш розвинені духовно. Вони на підсвідомому рівні з самого дитинства розуміють, що добре, а що погано.

У них є дар навчання інших важливих речей, передачі знань, тому з них виходять відмінні ментори і наставники. Часто це дуже релігійні люди або люди, які вірять у прикмети і карму.

Народжені в неділю знаходяться під заступництвом Сонця. Вони енергійні і щасливі, про таких кажуть "улюбленці долі". Однак їх нерідко наздоганяють невдачі через безтурботний спосіб життя, і через те, що вони не дбають про своє майбутнє.

Якщо ви не знаєте, в який день тижня народилися, визначити це допоможе онлайн-калькулятор.