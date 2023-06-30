День рождения человека влияет на его жизнь, судьбу и характер

Понедельник

В понедельник, как правило, рождаются люди с очень сильным характером. Их тяжело сломать, заставить изменить свое мнение. Они имеют непробиваемую ауру и отличную защиту от сглаза и отрицательного воздействия.

В любви они типичные однолюбы, но не держатся за отношения, так как другие. Им важно, чтобы в любви и дружбе была гармония, без которой они не желают иметь ничего общего с человеком. Их судьба - либо полное одиночество, либо любовь на всю жизнь.

Этими людьми управляет Луна, поэтому в эмоциональности и открытости им нет равных. У них богатая фантазия и сильно развитая эмпатия.

Вторник

Люди вторника очень общительны, открыты, у них огромное количество энергии, которую они вкладывают в дела очень грамотно.

Судьба этих людей часто складывается очень успешно, причем как в любви, так и в работе. У них отличное чувство юмора, яркий характер, но они редко умеют хранить секреты и бывают ветреными.

Родившиеся во вторник живут под знаком Марса, планеты воинов, поэтому их характер часто отличается упорством, настойчивостью, а иногда даже агрессивностью. Однако эти люди могут сомневаться в своей правоте и правильности своих решений, а еще они часто сначала делают, а затем думают.

Среда

Люди, рожденные в среду, очень стабильны и предприимчивы. Им часто везет в сфере финансов и в работе, и они быстро добиваются успеха в этих областях жизни.

Однако общаться с людьми, рожденными в этот день недели, бывает непросто, поэтому у них мало друзей и им сложно найти вторую половинку. Людям среды бывает непросто в браке, поэтому им необходимо давать возможность изредка отдаляться, тогда в паре все будет хорошо и стабильно.

Родившимися в среду управляет планета Меркурий. Они счастливы в науке, в бизнесе, любят учиться и набираться опыта, но выглядят скорее консерваторами, чем людьми открытыми всему новому.

Четверг

Родившиеся в четверг на шаг впереди других, потому что Вселенная наделяет их могущественной интуицией и незаурядным умом.

Эти люди могут быть одинаково успешны как в любви, так и в работе. Их жизнь часто насыщена интересными событиями, поэтому они никогда не унывают. А еще у них много друзей и знакомых.

Планета Юпитер покровительствует всем рожденным в четверг, поэтому для людей в этот день характерны высокие организаторские способности. Они часто добиваются больших успехов в политике и сфере управления.

Пятница

Эти люди часто плохо разбираются в людях. Поэтому им следует быть более осмотрительными в рабочих коллективах или при создании новых отношений. Родившимся в этот день недели бывает сложно настроиться на деловой лад, им нужна мотивация, цель в жизни.

Всем рожденным в пятницу лучше держаться поближе к тем, кто проверен временем и заслуживает доверия.

Людям, рожденным в этот день, покровительствует Венера. У этой планеты есть большой дар - она наделяет искусством любить и быть любимыми, получать от жизни удовольствие. Дома эти люди создают уютную атмосферу, пытаются окружить себя близкими и друзьями.

Суббота

Людям субботы Вселенная придает сильный и независимый характер, обаяние и лидерские качества. Это самолюбивые личности, но у них все равно много друзей, потому что у них высокий уровень эмпатии.

Также эти люди могут предсказывать будущее благодаря мощному шестому чувству. Это прекрасные психологи и очень мудрые от природы люди. Судьба родившихся в субботу в большинстве случаев крутится вокруг успешного саморазвития и осознания своего места в этом мире.

Планета Сатурн берет под свое покровительство родившихся в субботу. Их характеризуют огромное трудолюбие, талант и незаурядный ум. В более зрелом возрасте они чувствуют себя гораздо более гармонично, чем в молодости.

Воскресенье

Считается, что воскресные люди наиболее развиты духовно. Они подсознательно с самого детства понимают, что хорошо, а что плохо.

У них есть дар обучения другим важным вещам, передаче знаний, поэтому из них получаются отличные менторы и наставники. Часто это очень религиозные люди или люди, верящие в приметы и карму.

Родившиеся в воскресенье находятся под покровительством Солнца. Они энергичны и счастливы, о таких говорят "любимцы судьбы". Однако их нередко догоняют неудачи из-за беззаботного образа жизни, и из-за того, что они не заботятся о своем будущем.

Если вы не знаете, в какой день недели родились, определить это поможет онлайн-калькулятор.