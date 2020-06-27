День молодежи в Украине в 2020 году: дата и значение праздника

День молодежи в Украине отмечают ежегодно в последнее воскресенье июня и в этом году он совпадает с Днем Конституции – 28 июня. Благодаря тому, что День молодежи совпадает с официальным государственным праздником в Украине, отдохнуть можно будет три дня подряд - 27, 28 и 29 июня. Понедельник по закону также будет выходным днем.

История Дня молодежи

День молодежи начали отмечать еще во времена СССР, и правительство установило дату празднования еще в 1958 году. В последнее воскресенье июня стали отмечать День советской молодежи.

В 1994 году президент Леонид Кравчук подписал указ о праздновании Дня молодежи уже в независимой Украине и дату менять не стали, так и оставили – последнее воскресенье июня.

После распада СССР этот праздник отмечают еще в нескольких странах - Беларуси, России, Узбекистане, Южной Осетии.

Для молодых людей существует еще два праздника. Всемирный день молодежи, который установлен ООН, отмечают 12 августа. А Международный день солидарности молодежи празднуют 24 апреля.

Традиции праздника в Украине

Традиционно в этот день в разных городах Украины проходят праздничные мероприятия, основными участниками которых является молодежь. Правительство в этот день поздравляет молодое поколение. В Украине проходят в этот день фестивали, кинопоказы, соревнования, мастер-классы и лекции.

Напомним, ранее мы писали о том, какие православные праздники будет отмечать Украина в июле 2020 года.

А также рассказывали о том, сколько украинцы будут отдыхать на День Конституции в Украине.