День Місяця та очищення думок. Що обіцяє астропрогноз на понеділок і які кольори принесуть щастя

Цей понеділок, 10 березня, буде особливим. Місяць, який опиниться в знаку Лева, спочатку може принести успіх, а потім - прикликати невдачі.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що треба робити в понеділок.

Прогноз астропогоди на 10 березня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних операцій. Можливі відвідування перукарні та стоматологічні втручання. Не проявляйте негатив: після сварки буде важко примиритися. Уникайте проявів жалю до себе: можна застрягти надовго у цьому стані", - радить Соловйова.

"Не бажані навантаження на серцево-судинну систему. До 13:32 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень, адже це - один з найбільш енергетично потужних періодів. А після 13:32 настає день включення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями", - також розповіла вона.

За її словами, понеділок гарно підійде для усамітнення, поблажливості, альтруїзму. Можна приділити час майновим справам, грошам, допомозі іншим.

"Чоловіки мають зробити подарунки жінкам. Проявляйте милосердя, співчуття, робіть подарунки, займатись благодійністю, виконуйте прохання інших та звертайтеся з ними до оточуючих", - розповіла астролог.



Гороскоп на 10 березня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астрологічний прогноз на понеділок - врахуйте важливі аспекти Місяця

10 березня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"Місяць буде в знаку Лева - нейтральному для себе положенні. Підсильте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - радить експерт.

З 12:11 до 14:03 за київським часом Місяць буде знаходитись у королівському градусі Лева️. Основні характеристики цього градусу у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила.

"Додається творча складова, тому тим, хто займається мистецтвом чи пов'язаний із публічними виступами, допомагає успішністю та неймовірним везінням. Градус надає імпозантності, величності та королівського умиротворення. Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - пояснила Соловйова.

А з 17:50 до 19:42 Місяць буде у руйнівному градусі Лева. В такому знаку, зазначила астролог, цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами.

"Градус може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її. Несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури", - попередила експерт.

Треба уникати:

ледарства

лінощів

легковажності

марнославства

марнотратства

демонстративності

пристрасності

надмірної азартності

комплексів.

За словами астролог, на цей період (з 17:50 до 19:42) не варто призначати важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця.

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