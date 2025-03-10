День Луны и очищения мыслей. Что обещает астропрогноз на понедельник и какие цвета принесут счастье

Этот понедельник, 10 марта, будет особенным. Луна, которая окажется в знаке Льва, сначала может принести успех, а потом - призвать неудачи.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что надо делать в понедельник.

Прогноз астропогоды на 10 марта

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических операций. Возможны посещения парикмахерской и стоматологические вмешательства. Не проявляйте негатив: после ссоры будет трудно примириться. Избегайте проявлений жалости к себе: можно застрять надолго в этом состоянии", - советует Соловьева.

"Не желательны нагрузки на сердечно-сосудистую систему. До 13:32 не нужно планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок, ведь это - один из самых энергетически мощных периодов. А после 13:32 наступает день включения энергии любви, очищения мыслей, победы мудрости над умом и эмоциями", - также рассказала она.

По ее словам, понедельник хорошо подойдет для уединения, снисхождения, альтруизма. Можно уделить время имущественным делам, деньгам, помощи другим.

"Мужчины должны сделать подарки женщинам. Проявляйте милосердие, сострадание, делайте подарки, занимайтесь благотворительностью, выполняйте просьбы других и обращайтесь с ними к окружающим", - рассказала астролог.



Гороскоп на 10 марта (иллюстративное фото: freepik.com)

Астрологический прогноз на понедельник - учтите важные аспекты Луны

10 марта - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"Луна будет в знаке Льва - нейтральном для себя положении. Усильте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует эксперт.

С 12:11 до 14:03 по киевскому времени Луна будет находиться в королевском градусе Льва️. Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила.

"Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успешностью и невероятным везением. Градус придает импозантности, величественности и королевского умиротворения. Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - пояснила Соловьева.

А с 17:50 до 19:42 Луна будет в разрушительном градусе Льва. В таком знаке, отметила астролог, этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами.

"Градус может проявиться вдвойне: либо человек будет разрушать других, либо жизнь будет разрушать его. Неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры", - предупредила эксперт.

Нужно избегать:

безделья

лени

легкомыслия

тщеславия

расточительства

демонстративности

страстности

чрезмерной азартности

комплексов.

По словам астролога, на этот период (с 17:50 до 19:42) не стоит назначать важных дел, связанных со сферой ответственности Луны.

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