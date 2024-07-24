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День Меркурія та руйнівного градуса. Астролог сказала, чим особливе 24 липня та що заборонено робити

Середа 24 липня 2024 08:24
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День Меркурія та руйнівного градуса. Астролог сказала, чим особливе 24 липня та що заборонено робити Що заборонено робити 24 липня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що 24 липня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Але існують й інші нюанси.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, чим особливий цей день та як треба діяти у середу.

Астропрогноз на 24 липня - що не варто робити

У середу період для нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань та відвідування перукарні буде несприятливим. Тому астролог радить:

  • не укладати шлюб
  • не оформлювати угоди
  • не позичати гроші та не давати у борг
  • бути обережними з новими ідеями та знайомствами
  • уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації
  • слідкуйте за речами аби не загубити їх
  • можливі обман та шахрайство
  • пильність допоможе уникнути неприємних ситуацій.

"Є небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей", - зазначила Соловйова.

Яким знакам Зодіаку невдовзі пощастить (ілюстрація: freepik.com)

Астропрогноз на 24 липня (ілюстрація: freepik.com)

Головні поради на середу

"Енергетика Місяця сприяє процесу морального очищення душі та думок. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій", - розповіла астролог.

"Пригадайте, хто підказував вам негативні думки, та припиніть контакти з цими людьми. Можна відрізнити свої думки від нав’язаних стороннім навіюванням. Необхідно очистити себе та своє житло", - додала вона.

Цього дня Соловйова радить:

  • спілкуватися з братами та сестрами
  • обирати інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, читати цікаві книги.

Які знаки Зодіаку відродяться з попелу (колаж: РБК-Україна)

Що треба зробити у середу (ілюстрація: freepik.com)

Чим особливий цей день

"До 12:43, 24-го липня, Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, - у руйнівному градусі Близнюків", - розповіла астролог.

Саме через це руйнівний градус приносить випробування на міцність, витривалість та витримку. Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат, збочення. У медичній астрології з цим градусом пов'язана вегетативна нервова система, будь-якого роду ураження нервової системи та ослаблений зір", - пояснила Соловйова.

До слова, ми вже розповідали, у яких знаків Зодіаку незабаром зміниться життя.

Окрім цього, читайте Таро-гороскоп на 24 липня для всіх знаків Зодіаку.

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