День Меркурія та руйнівного градуса. Астролог сказала, чим особливе 24 липня та що заборонено робити

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що 24 липня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Але існують й інші нюанси.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, чим особливий цей день та як треба діяти у середу.

Астропрогноз на 24 липня - що не варто робити

У середу період для нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань та відвідування перукарні буде несприятливим. Тому астролог радить:

не укладати шлюб

не оформлювати угоди

не позичати гроші та не давати у борг

бути обережними з новими ідеями та знайомствами

уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації

слідкуйте за речами аби не загубити їх

можливі обман та шахрайство

пильність допоможе уникнути неприємних ситуацій.

"Є небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей", - зазначила Соловйова.

Астропрогноз на 24 липня (ілюстрація: freepik.com)

Головні поради на середу

"Енергетика Місяця сприяє процесу морального очищення душі та думок. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій", - розповіла астролог.

"Пригадайте, хто підказував вам негативні думки, та припиніть контакти з цими людьми. Можна відрізнити свої думки від нав’язаних стороннім навіюванням. Необхідно очистити себе та своє житло", - додала вона.

Цього дня Соловйова радить:

спілкуватися з братами та сестрами

обирати інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, читати цікаві книги.

Що треба зробити у середу (ілюстрація: freepik.com)

Чим особливий цей день

"До 12:43, 24-го липня, Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, - у руйнівному градусі Близнюків", - розповіла астролог.

Саме через це руйнівний градус приносить випробування на міцність, витривалість та витримку. Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат, збочення. У медичній астрології з цим градусом пов'язана вегетативна нервова система, будь-якого роду ураження нервової системи та ослаблений зір", - пояснила Соловйова.