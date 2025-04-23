День Меркурія і руйнівних градусів: астролог зробила важливе попередження про цю середу

Цієї середи Місяць опиниться у руйнівному градусі Риб, через що не всі справи можуть виявитися успішними. Окрім цього, 23 квітня настає день Меркурія.

Прогноз астропогоди на 23 квітня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх. Не можна бути пасивними та піддаватись смутку. Період виконання обов’язків", - радить Соловйова.

"Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не за рахунок зовнішніх проявів, а шляхом роботи з підсвідомістю та інтуїцією. В кожного є внутрішній голос, у цю добу його особливо добре чути. Головна умова для його розуміння - тверда віра в еволюцію своєї душі та місію у житті", - додала вона.

Також астролог радить уникати конфліктів з оточуючими, бо це порушить зв'язок з підсвідомістю, інформація буде сприйнята некоректно, що ще більше заплутає ситуацію. Займайтесь самовдосконаленням, справами родини, питаннями, пов’язаними з будівництвом.

"23 квітня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Краще не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами", - зазначила Соловйова.

Окрім цього, у середу, з 13:18 до 15:00 за київським часом, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Риб.

"У Рибах цей градус чинить руйнівну дію на психіку, викликає підсвідомі страхи, створює можливість потрапляння у психічну залежність, розчарування у житті, перешкоди, борги. Хитрий, холодний і агресивний, підлий, підступний градус. Заплутує у власних підступах тих, хто ними зловживає", - пояснила астролог.

"Не призначайте на цей період (з 13:18 до 15:00) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця. Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - резюмувала вона.